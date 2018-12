Zuleyka Rivera regresa a Un nuevo día

Tras varios meses formando parte del panel de presentadores del programa, la participación de Zuleyka Rivera en Un nuevo día (Telemundo) llegaba a su fin por sorpresa en agosto de este año. “Ha sido un placer haber contado con Zuleyka Rivera como parte de Telemundo y Un nuevo día hasta la reciente cobertura de la Copa Mundial 2018. Ella ha sido una estupenda compañera y esperamos poder trabajar juntos en futuros proyectos”, informaba Telemundo en un comunicado de prensa.

Según contó en su momento en exclusiva la mánager de Zuleyka, Alejandra Palomera, a People en Español la decisión no tomó por sorpresa a la también actriz y conductora.

“A nosotros siempre se nos habló de un proyecto de un tiempo determinado para estar en Un nuevo día, no es que se nos hayan sacado o nos hayan dicho que ya no, simplemente acabó el proyecto y ya no lo ampliamos”, aclaraba Palomera.

Lo que nadie podía intuir entonces, probablemente ni siquiera la propia Zuleyka, es que más temprano que tarde la modelo terminaría regresando al programa.

A cuatro meses de su salida del matutino, Rivera estará de vuelta a Un nuevo día este viernes 14 de diciembre, según se anunció el miércoles a través de las redes sociales del programa.

“Este viernes Zuleyka Rivera de vuelta a Un nuevo día. Entérate de todos los detalles el viernes a las 7am/6c por Telemundo”, se puede leer en el perfil de Instagram del matutino.

La noticia, como era de esperar, generó un sinfín de reacciones en las redes sociales y dividió opiniones entre los televidentes del programa. Mientras que unos celebraron el regreso de Zuleyka, otros no tardaron en reaccionar negativamente a su vuelta.

“Ay no, ella es buena para su modelaje, pero no para conducir. Dios mío, ¿qué le pasa a Telemundo con tantos animadores que hay y no le dan oportunidad?”, lamentó un televidente.

“Excelente noticia, ella es lo que necesita el programa. Todos son buenos, pero hace falta esa chispa”, opinó, por su parte, otra persona.

Este viernes sabremos finalmente si la presentadora regresa definitivamente al programa o solo estará como conductora invitada en lo que se recupera Adamari López.