Exclusiva: Zoë Saldana habla sobre su papel en la serie de Netflix From Scratch: "Amy y yo tenemos muchas similitudes" Basado en una novela que cuenta una historia real esta serie limitada se anticipa como el rom-com del año. Pero ¡ojo! que esta serie te arrancará más de una lagrimita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las estrellas más grandes de Hollywood y tiene en su haber algunas de las cintas más taquilleras de la historia, como Avatar, de James Cameron, y Guardians of The Galaxy, del universo Marvel. Y a pesar de que en años recientes la hemos visto en cinta de corte sci-fi y de acción no por ello Zoë Saldaña ha hecho al lado su talento como actriz de corte dramáticos que sabe arrancar suspiros en un buen rom-com. Eso vuelve a quedar claro con el estreno en Netflix de la serie limitada From Scratch, que en español se titula Desde cero y que se estrena en dicha plataforma streaming este viernes 21 de octubre. Esta historia, basada en hechos reales narrados en la biografía A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home escrita por Tembi Locke y promete ser una de las más populares de la plataforma por su intensidad pero sobre todo: por la extraordinaria participación de la actriz de origen dominicano y puertorriqueño. "Amy es una chica muy aventurera, muy curiosa, artista y tiene una afinidad con la cultura italiana", explica Saldaña a People en Español sobre su personaje. "Lo que ella quería era obtener una educación en arte italiano pero lo que encuentra es amor ahí". ¡Mira nuestra entrevista completa con Zoë Saldaña arriba! En From Scratch Saldana interpreta a Amy, una afroamericana que es flechada por Cupido estando en Italia, donde conoce a un apuesto chef, interpretado por Eugenio Mastrandrea (izq.): Zoe Saldana y Eugenio Mastrandrea en "From Scratch" de Netflix Credit: Jessica Brooks/Netflix © 2022 "Amy y yo tenemos muchas similitudes. Italia es un país muy lindo", explica la estrella, quien en la vida real está casada con el pintor italiano Marco Perego —con quien se casó en secreto en el 2013— y al igual que su personaje, ama cocinar. Además, la serie fue filmada en Florencia, Italia, Sicilia, la Toscana y Los Ángeles. La serie limitada está basada en la autobiografía A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home. escrita por Tembi Locke y permite a Saldaña mostrar sus dotes como actriz dramática: Zoe Saldana e Isla Colbert From Scratch Netflix Credit: Jessica Brooks/Netflix © 2022 La historia le vino como anillo al dedo a la actriz nacida en Passaic, Nueva Jersey, quien en la realidad ama cocinar y está casada con un italiano: Zoe Saldana " From Scratch" Netflix Credit: Jessica Brooks/Netflix © 2022 La historia habla de los obstáculos que tienen que vencer los protagonistas para luchar contra los prejuicios de la sociedad y otras duras pruebas que les pondrá la vida: Zoe Saldana y Eugenio Mastrandrea en "From Scratch" de Netflix Credit: Jessica Brooks/Netflix © 2022 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Saldaña participó en esta serie como una de sus productoras ejecutivas, crédito que comparte con Attica Locke, la autora de la historia, Tembi Locke, la actriz Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Richard Abate, Jermaine Johnson, y Will Rowbotham. From Scratch está disponible en Netflix a partir de este viernes 21 de octubre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Zoë Saldana habla sobre su papel en la serie de Netflix From Scratch: "Amy y yo tenemos muchas similitudes"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.