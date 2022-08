Yolanda Andrade sobre Daniella Navarro: "La mujercita esta… para ser actriz tienes que tener talento, cosa que ella carece" Durante la gala de La casa de los famosos (Telemundo), Daniella Navarro protagonizó una pelea con la conductora Yolanda Andrade Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yolanda Andrade y Daniela Navarro Credit: TELEMUNDO (2) "Un fosforito", así es como se define Daniella Navarro, y eso quedó más que claro durante la penúltima gala de La casa de los famosos (Telemundo), en donde la actriz venezolana protagonizó una pelea con la conductora Yolanda Andrade. "Cuando me empezó a retar con la mirada me le quedé viendo... ustedes saben que soy un fosforito", dijo la venezolana, quien al salir de La casa... se enteró que Andrade la había llamado "minion" y "malota". "Si tú me enciendes, me enciendes". No solo ella, también la mexicana quien no se quedó callada y en cuanto Navarro le alzó la voz, ella también le contestó. "La mujercita esta aquí en México no lo conocíamos pero se dio a conocer basta bien [en La casa...]", dijo en tono sarcástico Andrade. "Para ser actriz tienes que tener talento cosa que ella carece y tienes que tener dicción reina, antes de ponerte así y hablar bla bla bla bla". Y agregó molesta. "Soy sinaloense y me caracterizo por decir en la cara las verdades, yo no grito, pero si ella me grita… pido una disculpa a todos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Navarro, no solo ha tenido acaloradas peleas con Andrade, también con Ivonne Montero, Laura Bozzo y Natalia Alcocer, quienes fueran sus compañeras en el show. "[Ivonne] ha sido una manipuladora… de Laura si hubiera tenido la información que tengo hoy, no permito que la señora se me acerque", dijo a People en español.

