Yalitza Aparicio es una de las protagonistas de la nueva temporada de Mujeres asesinas Conoce todos los detalles sobre Mujeres asesinas, donde se presenta un elenco multiestelar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 17 de junio de 2008, se estrenó Mujeres asesinas, una serie basada en el libro homónimo de Marissa Grinstein, donde cada capítulo muestra el lado oscuro de las féminas tras ser sometidas a una serie de vejaciones, maltratos y abusos. Entre sus protagonistas han estado famosas de la talla de Verónica Castro, Lucía Méndez, María Rojo y Cecilia Suárez, entre muchas otras. El éxito de esta serie dio pie a una segunda y tercera temporada que se trasmitieron en 2009 y 2010, respectivamente. Ahora, está propuesta televisiva regresa con una nueva entrega escrita por Alicia Luna, donde se presentarán ocho historias de mujeres que tuvieron que enfrentar una vida difícil a causa de "parejas violentas, padres manipuladores, jefes hostiles y situaciones humillantes". Luego de fracasar en el intento de mejorar su situación y sin los recursos, ni la ayuda psicológica necesaria, estas víctimas de las circunstancias "llegaron a su límite, y la cárcel o la muerte les pareció menos aterradora que seguir soportando su situación". Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, en los diferentes capítulos se retratará un drama distinto de la mano de las actrices Yalitza Aparicio, Catherine Siachoque, Sara Maldonado, Macarena García, Barbie Casillas, Jedet, Nicole Curiel y Claudia Martin. La dirección corrió a cargo de Pepe Castro, Carlos García Agraz y Ana Lorena Peréz-Ríos; en tanto, la producción ejecutiva quedó bajo la batuta de Francisco Casasús Fernández, Rafael Cuadros Valle y Luis Luisillo Miguel, y la realización fue de Plétora Productions. Mujeres Asesinas Credit: Cortesía: VIX+ La nueva entrega de Mujeres asesinas estará disponible a partir del 4 de noviembre por la plataforma VIX+, que estrenará un episodio cada semana.

