Wilmer Valderrama se convierte en El Zorro para la serie de tv Tras rumores de que El Zorro sería llevado a la televisión, se confirma que Wilmer Valderrama estará a cargo de interpretar al icónico héroe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se rumoraba que Disney tenía la intención de realizar una serie para televisión de El Zorro. Ahora, se confirma que esta producción se llevará a cabo con Wilmer Valderrama como el intérprete de este icónico personaje; quien además fungirá como productor de esta nueva versión sobre el héroe enmascarado, junto con Gary Marsh y John Gertz de Zorro Productions Inc. "Al crecer, El Zorro fue el único personaje que, siendo latino, me hizo sentir que podía ser un héroe. Como adulto y guionista, tengo una responsabilidad en las historias a las que ayudo a crear", señaló Valderarrama a través de un comunicado que fue reproducido por diversos medios de comunicación. "Asociarnos con Gary y Disney para traer de vuelta al Zorro a la familia después de 60 años y ser parte del legado para que otros niños sepan que ellos también pueden ser los héroes de sus propias historias es un sueño hecho realidad". Por su parte, Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Televisión, también dio a conocer el agrado de trabajar con este actor estadounidense-venezolano. "Wilmer comparte nuestro compromiso de reflejar la interesante y rica diversidad de la experiencia humana", mencionó por la misma vía. Willmer Valderrama Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esperamos poder ofrecer una historia que sea culturalmente relevante y entretenida con personajes definidos que conecten con nuestros espectadores para las generaciones venideras", agregó. "Estamos reimaginando este clásico de Disney como una pieza de época convincente, ambientada en Pueblo de Los Ángeles, pero contada en un estilo de telenovela muy moderno, con personajes contemporáneos ricamente dibujados y relaciones en contraste con la acción, el drama, el suspenso y el humor del original, el icónico Zorro". En breve, Wilmer Valderrama, quien este 2021 debutó como padre, encarnará a don Diego de la Vega y su alter ego, El Zorro.

