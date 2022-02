El emotivo regreso de William Valdés a Despierta América a 5 años de su salida de Univision: "Les pido una disculpa" "No fui el mejor compañero, se me fue la cabeza", dijo con lágrimas en los ojos el exrostro del programa matutino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Valdés William Valdés en Despierta América | Credit: UNIVISION Despierta América continúa celebrando por todo lo alto sus 25 años al aire recibiendo en su estudio a invitados muy especiales que han formado parte de la historia del exitoso programa matutino de Univision. Este viernes, le tocó el turno a William Valdés, quien fue durante varios años el corresponsal de redes sociales del show. El joven presentador de origen cubano regresó a la que fuera su casa justo cuando se cumplen 5 años de su salida de la cadena hispana. "Hemos invitado a alguien que cumplió muchos sueños en nuestro programa. Obtuvo su primer trabajo como presentador en televisión nacional", comenzó presentándolo Karla Martínez. "También llegó a entrevistar a grandes artistas de Hollywood, cumplió su promesa de regalarle una casa a su mami y fue pionero en la televisión en tener su rincón social aquí en Despierta América por primera vez", prosiguió Alan Tacher para finalmente darle la bienvenida. "Hoy se reencuentra con todos nosotros 5 añotes después –cómo pasa el tiempo– nuestro hijo pródigo, aquí está William Valdés", lo anunció el conductor mexicano. "Mamá, papá", dijo visiblemente emocionado Valdés nada más entrar al estudio. El conductor, que hoy en día desarrolla su carrera como presentador en México de la mano de TV Azteca, se mostró muy feliz de poder estar de regreso por un día en el programa. "Estoy todavía así como en una burbuja flotando, no me lo creo, pero bueno aquí estamos, feliz", expresó el joven, quien está a punto de superar el millón de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muy contento de verlos a todos, de reconectar con cada uno de ustedes. Despierta América para mí significa muchísimo, es mi primera casa, es donde crecí, donde la gente, el público me vio, donde cometí muchísimos errores, pero bueno pues aquí estamos", agregó. Emotivo momento William no pudo evitar emocionarse al recordar su paso por el programa y con lágrimas en los ojos pidió perdón a sus compañeros por los errores que cometió en el pasado. "Yo creo que lo más importante en la vida es ser agradecido y cuando yo entré aquí estuve agradecido los primeros meses y después se me fue la cabeza", se sinceró. "Les pido una disculpa a ustedes porque no fui el mejor compañero, porque no fui la mejor persona, se me fue la cabeza, me creía que me lo merecía todo y lo que he aprendido es que hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Para mí Despierta América lo era todo y no lo sabía".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emotivo regreso de William Valdés a Despierta América a 5 años de su salida de Univision: "Les pido una disculpa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.