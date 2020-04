William Valdés se convierte en copresentador de Venga la alegría: “Ya tengo a mi Alan Tacher y mi Karlita”

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

William Valdés tiene nueva casa. El cubano, quien en el pasado trabajó en Univisión y Televisa se unió de lleno a las filas del programa matutino Venga la Alegría de TV Azteca en México. La noticia llega después de que fuera uno de los suplentes durante la cuarentena de Patricio Borghetti, quien dio positivo a coronavirus. “Estoy muy feliz” expresó Valdés en exclusiva.

Tienes nueva casa

Cuando Patricio dio positivo al coronavirus me pidieron hacer el show. Me integro como conductor. Todo el mundo me dijo que me quedara.

Image zoom Así se veía hace un año Valdés.

¿Cómo es la dinámica con tus compañeros?

Es una nueva casa para mí, pero siempre me ha ido muy bien acoplándome con todo, es difícil pero fácil de entender. Me llevo muy bien con todos. Se han portado muy bien, me ha pasado lo que me pasó en Despierta América (Univision), me están ayudando, ya tengo a mi Alan Tacher y a mi Karlita.

¿Te quedas en Tierra Azteca?

Me quedo en México porque quiero crecer aquí. Mi sueño más grande es regresar a Miami porque quiero estar con mi familia porque ahí es en donde crecí y ahí está todo lo mío, pero no le tengo miedo a empezar desde cero y estoy muy contento aquí, sé que voy a crecer mucho. La compañía está apostando por mí y sé que voy a crecer mucho por aquí.

¿Volverías a Telemundo o Univision?

Si me abren las puertas en Miami en Telemundo o Univision en cualquier proyecto bienvenido sea