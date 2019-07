Confirmado: William Valdés sale de Hoy, pero no se va a Telemundo, entonces, ¿a dónde?

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

William Valdés, deja el programa Hoy, pero no dice un adiós definitivo a Televisa, ¿entonces qué hará? El conductor cubano, quien en el pasado trabajó en Despierta América (Univision) y Buenos días familia (Estrella TV) nos los contó en exclusiva.

¿Es verdad que renunciaste al programa Hoy?

Es una mentira que renuncio a Televisa. Solo me ausentaré, pero en ningún momento renuncio y en ningún momento fui despedido tampoco.

RELACIONADOS: William Valdés rome en llanto

¿Por cuánto tiempo?

Me salió la oportunidad de participar en un show para Xfinity latino Entretainment Channel, voy a crecer muchísimo. Siguen las puertas abiertas con la productora de Hoy, y tengo otros proyectos que había hablado en Televisa. Cuando yo quiera regresar tengo las puertas abiertas.

Image zoom Instagram/ William Valdes

¿Dejas México entonces?

Es una oportunidad muy buena, me permite estar con mi familia en Miami y mi madre necesita ayuda. Seguiré viviendo en México porque hay unos proyectos muy buenos que vienen. De hecho hay varios cerrados. Me voy mes y medio a Miami. Lo que quiero es que la gente no me encasille como presentador de las mañanas y no me quiero quedar ahí, quiero crecer. Quiero hacer otro tipo de shows. Por eso tomé esta oportunidad.

RELACIONADOS: ¿Andrea Legarreta y Galilea Montijo amigas o enemigas de William Valdés?

¿No hay pláticas para Telemundo tampoco?

No me voy a Telemundo. El show que voy a hacer sí se graba en Telemundo y se graba ahí porque la producción externa están rentando los estudios dentro de Telemundo en Miami. Pero es mentira que seré el presentador de Un nuevo día, pero me encantaría, sería increíble, pero Telemundo no se ha acercado. Sería un sueño hecho realidad.

Image zoom Instagram / William Valdes

¿Cuándo será tu último día en Hoy?



La semana que viene termino el miércoles en Hoy. Enseguida me iré a Miami y haré un show para la comunidad hispana en Estados Unidos, hablaré de telenovelas, películas. Yo seré la imagen en Xfinity para dejarles saber a sus clientes cuál es la programación que van a tener. Eso lo haré poco tiempo porque vienen cosas muy cool. No es ni porque soy problemático e inestable, solamente estoy buscando nuevas oportunidades en mi carrera.