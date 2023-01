A sus 42 años, William Levy es uno de los actores latinos más reconocidos a nivel internacional. Telenovelas como Cuidado con el ángel, Sortilegio o Café con aroma de mujer lo han catapultado a la fama. Pero detrás de su éxito hay una inspiradora historia repleta de carencias, sacrificio y superación que inicia en 1980 en un humilde pueblo pesquero de La Habana, Cuba.

"Cuando yo era un niño creo que éramos como 11 en una casa de 2 cuartos. Ya poco a poco se me fue mi abuelo, mi bisabuelo y mi tía se fue, se casó, mi mamá se fue a vivir con mi padrastro y yo me quedé viviendo con mi abuelita. Éramos ya en ese entonces 7 con 2 cuartos. Compartíamos las camas. Mi abuela, yo, mi primo y mi hermanita íbamos los cuatro en una cama y en la otra cama estaba mi tía, mi otra tía, mi otro tío… A pesar de que no teníamos casi ni que desayunar, pero nos sentábamos a tomar un vaso de agua con azúcar, éramos todos juntos", recuerda Levy. "Extraño mucho eso".

Esta es una de las confesiones que hace el actor en el episodio que protagoniza para 'Mi vida', la nueva docuserie de Canela Media para Canela.TV que presenta en 10 capítulos independientes perfiles de estrellas latinas que han dejado huella en la industria de la televisión y el cine.

William Levy William Levy | Credit: Kike San Martín/Canela.TV

En 'Mi vida', Levy hace un recorrido por los momentos que han marcado su vida, tanto en el terreno personal como en el profesional, y que lo han llevado a ser la persona que es hoy en día.

"Hasta los 15 años yo toda mi vida nunca he podido elegir qué quería comer. Hoy en día cualquier niño elige qué quiere comer. ¿Qué quieres comer? Es lo primero que un padre le dice a un niño. Eso en Cuba nunca lo escuché hasta los 15 años que llegué a Estados Unidos", confesó.

Sus orígenes en Cojímar, La Habana, Cuba

Me siento muy orgulloso de haber crecido ahí, muy agradecido con la vida, con Dios, que me dio la oportunidad de crecer en ese pueblo, en ese lugar, rodeado de los vecinos que tuve, de la gente que conocí porque son de las cosas que me han hecho quien soy y me siguen haciendo quien soy, o sea me mantienen con los pies en la tierra. Cuando yo nací mis padres ya estaban separados. No tuve una relación cercana con mi padre. De hecho, mi relación con mi papá ahora está siendo más cercana que nunca. La figura paterna la encontré en Dios y aunque físicamente estaban mis tíos, que para mí fueron como mis padres, pero pocas veces estaban ahí, estaban trabajando y yo poco a poco sin quererlo, sin buscarlo, me vino esto de encontrar una figura paterna en Dios y ahí lo encontré y para mí ha sido mi padre, el que me ha guiado, con el que he hablado muchas veces, me la paso día a día con él y sigue siendo mi padre (ríe).

William Levy William Levy | Credit: Kike San Martín/Canela.TV

Carencias de niño y su llegada a Estados Unidos

Yo llegué a Estados Unidos con mi mamá, mi hermanita y mi mamá estaba todavía embarazada de mi hermanito y vinimos con mi padrastro y sus hijos. Aquí tenía a mis 2 tíos que fueron una parte clave en mi vida… Dejar a mi familia fue algo que me marcó mucho en mi vida y me recuerdo que los primeros meses casi todas las noches lloraba, extrañaba a mi abuelita, pero son de las cosas que hoy en día agradezco. Yo creo que todos esos cambios que uno vive son los que te van formando. Yo soy de los que nunca me quejo, trato de acomodarme a donde estoy y hay que hacer lo que hay que hacer.

William Levy William Levy | Credit: Kike San Martín/Canela.TV

Así conoció a Elizabeth Gutiérrez y sus inicios en la actuación

En ese show [Protagonistas de novela] fue donde conocí a la madre de mis hijos, estaba también ella ahí, y había varia gente donde hoy en día nos conocemos todos y han hecho carreras, han logrado hacer cosas que querían hacer. Me sirvió mucho de experiencia. Saliendo del show yo me voy a Los Ángeles, yo me dedico allá 100% a estudiar lo que es la actuación y a dedicarme a perseguir este sueño que me acaba de entrar en mí de lograr una carrera en el mundo de la actuación. Elizabeth y yo estábamos los dos todavía buscando nuestro primer trabajo y ella me dice que está embarazada. Yo estaba en Puerto Rico haciendo una obra de teatro, que era lo primero que estaba haciendo yo, y le digo yo a ella: 'Tengamos al niño porque me gustaría que alguien me diga papá'. Y le dije: 'No, tranquila, tengamos este bebé y yo haré lo que tengo que hacer, si tengo que trabajar 2 veces al día en dos trabajos lo hago, no pasa nada'. Y fuimos a Miami a un casting que estaban haciendo en Miami acá en Venevision en aquel entonces. Hicimos el casting, ella estaba ya embarazada y ella me dijo: '¿Qué le digo, que estoy embarazada?'. Y le digo: 'No, no le digas nada, cállate la boca (ríe). Ni se te ocurra a ti decirle que estás embarazada, no te van a dar el trabajo, el embarazo después, tú escóndelo hasta que se pueda esconder esa barriga. Y nos dieron el trabajo. Ya con el tiempo tuvimos que decir la verdad: 'Mire está embarazada'. En Venevision aquel entonces se portó muy bien con nosotros, dijeron: 'No pasa nada'. Le escribieron que el personaje salió embarazado y ahí ya seguimos…

William Levy William Levy | Credit: Kike San Martín/Canela.TV

Un antes y un después

Yo creo que el momento que hizo cambiar mi carrera fue cuando yo fui a México. Yo había hecho telenovelas acá en Miami, estaba dándome a conocer pero no fue ni iba a ser lo que pasó y llegó a ser en México. El público mexicano me abrazó, me recibió de una forma bellísima. Ahí fue yo creo donde fue que mi carrera despuntó completamente. Fue cuando hice la primera novela en México que se llamó Pasión con Carla Estrada, muy agradecido con la gente en México. Ese público fue el que de verdad me abrazó y toda Latinoamérica después de ahí y me recibió de una forma hermosa.

Su relación con sus hijos

Mi relación con mis hijos es muy cercana, muy linda. Yo creo que es la relación más hermosa que tengo en mi vida. Es una relación sin ningún tipo de interés, o esa es una relación donde nada más te aman por amarte y lo único que quieren de ti es cariño y amor. Y es recíproca porque lo mismo que quiero yo es eso: amor y cariño. No quiero más nada que eso. Es una relación muy linda, muy cercana, muy abierta. Es una relación donde nos contamos de todo. Yo soy muy cercano a ellos.