¡William Levy revela al fin su nuevo proyecto televisivo! "Una historia que he amado desde niño" Tras su éxito con Café con aroma de mujer, el actor cubano ha anunciado todos los detalles de la nueva serie que le llevará en breve a España para comenzar el rodaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se acabó la espera. Después de dejar a sus seguidores con la miel en los labios hace unos días con el anuncio de un nuevo proyecto que estaba por llegar, William Levy por fin ha desvelado de qué se trata su nueva aventura televisiva. Emocionado por lo que se viene, el actor cubano contó todos los detalles de esta serie que promete dar mucho que hablar. Se trata de Montecristo, el clásico del escritor Alejandro Dumas que será adaptado a los tiempos modernos con Levy de protagonista. "Contento de finalmente poder compartirles nuestro próximo proyecto. Llamado "MONTECRISTO". les puedo contar que me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes (Alejandro Montecristo), dado que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño", adelantó en sus redes. El actor se meterá en la piel de Alejandro, una figura enigmática que causa expectación a su alrededor por la inmensa fortuna que amasa. Su empresa siempre en la cima de los negocios despierta las envidias y los celos de personajes como Fernando Álvarez Mondego, el empresario perteneciente a la aristocracia española con el que rivalizará. La historia estará ambientada en tres ciudades, Miami, Cuba y Madrid y será dirigida por Alberto Ruiz-Rojo, ganador del Goya al mejor cortometraje de ficción por Flash. Constará de 6 episodios y estará producida por Secuoya Studios y Pantaya. También participará en la producción la compañía del actor: William Levy Entertainment. William Levy Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Levy arranca este proyecto en medio de una ola de éxito con su previa telenovela Café con aroma de mujer con la que está arrasando en varios países del mundo a través de la plataforma Netflix. Entre ellos España, lugar a donde se desplazará en breve para comenzar la grabación. De momento el proyecto está en pre-producción ultimando todos los detalles antes de la puesta en marcha. "Hoy, gracias a Dios, ya les puedo decir que dentro de poco ya estaré por España grabando para ustedes Montecristo. ¡Les amo!", concluyó. Se le acumulan los éxitos, ¡muchísimas felicidades!

