William Levy arranca rodaje de serie Montecristo en España Se dan a conocer las primeras imágenes de William Levy actuando en su más reciente proyecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Esmeralda Pimentel dio a conocer que se mudaba a España donde grabaría la serie de Montecristo al lado de William Levy. Ahora, el actor confirmó el inicio de las filmaciones de este proyecto televisivo del cual, además de ser el protagonista, es el productor ejecutivo. "Hace tiempo que quería rodar un proyecto en España y que sea Montecristo, una historia que me encanta desde que era un niño, es una experiencia especialmente significativa para mí", declaró al medio EFE. La serie, creada por Lidia Fraga y Jacobo Díaz, es una adaptación contemporánea del libro clásico homónimo de Alexander Dumas. La dirección está a cargo de Alberto Ruiz-Rojo y la producción corre a cargo de William Levy Entertainment y Secuoya Studios. Las locaciones se llevarán a cabo entre Madrid y Canarias, España. "[El objetivo] es transmitir en imágenes el dilema continuo del protagonista. Para ello hemos optado por una estética elegante, buscando cómo simbolizar su dualidad a través de subencuadres, reflejos, composiciones geométricas en ciertos espacios", explicó por su parte Ruiz-Rojo. "Un expresionismo que hable de lo que viven y sienten los personajes". William Levy William Levy | Credit: IG/William Levy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de la última versión del melodrama Café con aroma de mujer en esta ocasión dará vida Alejandro Montecristo, fundador y director ejecutivo de una empresa tecnológica de éxito en busca de venganza. Se mostrará como el antihéroe trágico que lucha contra el sistema establecido. Pese a ser una persona enigmática, que no duda en mostrarse públicamente, ocasionará la desconfianza de la alta sociedad que cuestiona el origen de su riqueza. "Es una miniserie que retrata el choque entre la vieja aristocracia y la nueva jerarquía financiera, sustentada en las nuevas tecnologías", según mencionaron las casas productoras". Además de Esmeralda Pimentel, William Levy compartirá créditos con Silvia Abascal, Guiomar Puerta, Roberto Enríquez y Juan Fernández. De momento, se sabe que Montecristo será transmitido por la plataforma Netflix.

