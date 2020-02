¡Confirmado! Vuelve la serie Friends con nuevas historias quince años después de su final La sitcom más vista y aplaudida de los años 90 regresa a la pantalla chica con nuevas aventuras de sus protagonistas para la alegría de sus fanáticos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Batió récords de premios, de audiencia y, sobre todo, de risas. Friends, la serie estrella de los años 90 que nos dejó hace la friolera de quince años regresa a la pantalla pequeña para alegría de sus fieles seguidores. Era un secreto a voces, algo que se venía cocinando desde hace tiempo y que finalmente podemos confirmar. Tras varias semanas de conjeturas la plataforma HBO Max ha anunciado que sus protagonistas volverán a reunirse para realizar un especial que podremos disfrutar en el mes de mayo. Sus seis protagonistas, los creadores de la serie y Warner parece que han llegado a un acuerdo después de varias negociaciones, tal y como apunta The Hollywood Reporter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus inolvidables actores, amigos dentro y fuera de la pantalla, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc ya han confirmado la buena nueva en sus respectivos perfiles de redes con esta entrañable fotografía. Será un regreso mucho más real que de ficción ya que nos acercará también a la vida de sus actores y a momentos especiales con ellos delante y detrás de las cámaras. Friends arrancó en televisión en septiembre del año 1994 y puso el broche final en 2004 con diez exitosas temporadas y muchas lágrimas derramadas con esa despedida. Su vuelta es un regalo y lo celebramos a lo grande. Sin duda una joyita para el futuro servidor de HBO Max. ¡Contando los días! Advertisement

