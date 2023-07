Vlady Gómez se pone frente a las cámaras con nuevo propuesta de espectáculos Con el fin de dar a conocer las noticias de espectáculos con un toque diferente, llega Vlady Gómez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vlady Gómez Credit: Cortesía: Vlady Gómez Con el fin de presentar una propuesta nueva sobre el acontecer de los espectáculos, Vladimir Gómez, reconocido por su trabajo como publirrelacionista, se pone frente a las cámaras con la emisión La Hora Da Maga. En esta emisión televisiva contará también con la conducción de José Carlucho Cordova. "Estoy más que emocionado en esta nueva etapa de mi vida profesional. Más que agradecido de la vida, de Dios", mencionó Vlady Gómez a People en Español. "Regresé a los medios de comunicación que me vieron nacer pero ahora con mi propio show". Además de información sobre el medio artístico, este programa, con una hora de duración, dará a conocer información sobre lo que ocurre a nivel nacional e internacional; además presentará invitados especiales que "abordarán diferentes tópicos" y quizá cuenten alguno que otro secreto. Vlady Gómez Credit: Cortesía: Vlady Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este espacio llenará de emoción con información en temas de actualidad en el mundo del espectáculo a no solo la comunidad hispana del sur de la Florida, sino que a través de las diferentes plataformas digitales, conectaré a todo Estados Unidos y América Latina", expresó. "El profesional que soy hoy día, es el resultado de esfuerzos conjuntos, lucha tenaz y valor constante", Vlady Gómez Vlady Gómez Credit: Cortesía: Vlady Gómez La Hora Da Maga, con Vlady Gómez, se estrena el próximo 12 de julio de 2023, a las 12:00 (Este) por la señal de UNIVISTA TV. "El profesional que soy hoy día, es el resultado de esfuerzos conjuntos, lucha tenaz y valor constante", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Vlady Gómez se pone frente a las cámaras con nuevo propuesta de espectáculos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.