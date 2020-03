Viuda de actor muerto de la serie Sin miedo a la verdad asegura que Televisa no ha pagado indemnización La viuda de uno de los actores muertos durante la filmación de una serie de Televisa da a conocer cuál es la verdad sobre la pensión que esta empresa le ofreció tras la muerte de su esposo. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras el accidente ocurrido en enero pasado durante las filmaciones de la serie Sin miedo a la verdad, dos actores, Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, perdieron la vida al caer de un puente colocado a cinco metros de altura. Luego este hecho, se aseguró que las familias de las víctimas serían indemnizadas por parte de Televisa, la empresa productora de esta emisión. Hace unos días, Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), dio a conocer públicamente que las familias de las víctimas ya habían recibido el pago correspondiente; incluso, aseguró que el monto económico fue mayor a lo que marca la ley. Ante ello, Gabriela Barajas, viuda de Navarro, se pronunció para desmentirlo debido a que la empresa aún no cubre lo prometido. RELACIONADO: Famosos que murieron haciendo su trabajo Image zoom “¡Pues no, Jesús Ochoa! Para su información, a dos meses de la muerte de mi marido [Jorge Navarro], yo todavía sigo en pláticas conciliadoras con Televisa”, advirtió Barajas en su cuenta de Facebook y agregó la nota del periódico con la declaración correspondiente por parte de Ochoa. Por supuesto, los comentarios de apoyo para la esposa del histrión y en contra del secretario general surgieron de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es lo mínimo que deben hacer, indemnizarte por la gran pérdida de Jorge Navarro. Aunque no lo traerá de nuevo, será de ayuda para la formación de Jorgito [hijo del occiso]”, escribió un seguidor. “Jesús Ochoa fue electo para apoyar a los actores y sus familias. No para lamerle las botas a Emilio Azcárraga”, advirtió otro cibernauta. “Es un líder vendido como varios; no te dejes prima Gabriela Barajas. Que te paguen lo que corresponda, lo justo; la vida de mi primo ya no regresará pero que paguen y aseguren el futuro de Jorgito que por culpa de él ya no tiene padre”, mencionó alguien más. Advertisement

Close Share options

Close View image Viuda de actor muerto de la serie Sin miedo a la verdad asegura que Televisa no ha pagado indemnización

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.