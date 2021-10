Exclusiva: Verónica Schneider cambia la actuación por la escritura y hoy tiene tres nominaciones a los Emmy Con su documental Entre bordes, Verónica Schneider inicia con éxito una nueva profesión y quiere hacer consciencia sobre una problemática que afecta de cerca a la comunidad latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Verónica Schneider estudiaba computación en la universidad en su natal Venezuela, estaba convencida de que con esa carrera construiría un futuro, así sintiera mayor entusiasmo haciendo teatro y danza —disciplinas que consideraba como pasatiempos. Tras dejar las computadoras para dedicarse de lleno a la actuación pensó que esa era su verdadera vocación. Sin embargo, otra más diría presente aunque la mantuvo oculta por considerar que no era lo suficientemente buena para ejercerla: la escritura. Incluso, plasmó en texto su experiencia de convertirse en madre a los 29 años, pero guardó el libro para ella. "Hubiese estado lindo publicar un libro de maternidad porque lo escribí", confiesa a People en Español. "Cuando uno empieza a estudiar en una universidad uno no tiene la claridad ni la madurez necesaria para escuchar las pasiones internas, qué es lo que te mueve. En mis sueños seguía siendo escritora; [me imaginaba] escribiendo un libro. Escribir tenía una responsabilidad, llevar un mensaje era muchísimo más delicado que la actuación. Eso lo veía como: 'Si quiero ser escritora me tengo que preparar' y nunca me atreví". Sin embargo, la intérprete de Catalina Escarpa en la serie Betty en NY dejó atrás sus temores y buscó perseguir su anhelado sueño. Así decidió escribir el documental Entre bordes para mostrar la difícil realidad de quienes intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal. Además, decidió producirlo y narrarlo, trabajo que la ha hecho merecedora de tres nominaciones a los premios Emmy. "Entre bordes me abrió las puertas para decirle al mundo que estoy escribiendo", asegura. Verónica Schneider Credit: Ruben Dario SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que representa para mí [estar nominada], realmente es una satisfacción muy grande de sentir que lo que hago tiene repercusión y es positivo —y me da mucha confianza para creer en mí, en lo que puedo hacer. Creo que es una de las cosas por las que nunca me animé ni me aventuré a realizar, ni siquiera a mostrar ninguno de mis libretos. Esto fue reafirmar que voy por un camino que me va a traer muchas satisfacciones y seguramente muchos retos", dice. "Es un agradecimiento gigantesco a la vida de ponerme esto enfrente para saber que sí lo puedo hacer y, bueno, que las oportunidades son infinitas; que todo está en que queramos, le pongamos esfuerzo y ganas para sacar adelante un proyecto". Cuando empezó a escribir Entre bordes, la exreina de belleza pretendía presentar una realidad de la comunidad latina "que tenemos muy de cerca y nos está afectando" como es el fenómeno de la inmigración que ocasiona arriesgar la vida y la familia, entre otras cosas, a cambio de buscar una vida mejor. "Quería que el mensaje fuera claro, pero también entendiendo sus motivaciones sin juzgarlos. Porque lejos de querer decir si está bien o mal, es sencillamente decir: 'Hay otras opciones que quizás debes tomar en cuenta'. Porque pagan tanto dinero que quizás [pueden] pagar un abogado", apunta. Verónica Schneider Entre bordes Credit: Cortesía: Producción "Entre bordes" Con este trabajo concluido, ahora busca seguir cumpliendo sueños. "Los premios traen reconocimiento; todas esas cosas las agradezco infinitamente y las recibo con mucha humildad. Pero creo que me reafirma de que sí puedo cumplir con los sueños que quiero hacer", dice. Schneider sabe que su propuesta fílmica —disponible en YouTube y en su página de Instagram— le abrió un mundo de posibilidades. Hoy por hoy, está escribiendo diversos guiones de ficción, aunque no pretende abandonar del todo la actuación. "Hay que dar esos primeros pasos hacia adelante y embarcarte en ese viaje que quieres hacer para que sea realmente realizable", dice. "Si nos quedamos en la zona de confort, ¿cuándo va a pasar? No va a pasar nunca. Tenemos que cruzar ese camino para empezar a construir el tuyo. Cruzar los miedos para empezar a conseguir tus sueños; esa es la única manera que tenemos".

