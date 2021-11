Verónica Montes se confiesa tras su paso por La casa de los famosos: "No me arrepiento de nada"

Para bien o para mal, el paso de Verónica Montes por La casa de los famosos no dejó indiferente a nadie. La actriz de origen peruano, que se quedó a las puertas de la recta final del exitoso programa de telerrealidad de Telemundo, se convirtió en una de las concursantes que más dio de qué hablar tanto dentro como fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana, donde sus acciones fueron analizadas con lupa y en muchas ocasiones criticadas.

Verónica, llevas semanas fuera de La casa de los famosos, ahora que terminó el concurso y que has tenido tiempo para pensar, ¿qué balance haces de tu paso por el programa?

Sobre el balance de mi paso en la casa podría decirte que no me arrepiento de nada, lo bueno y lo malo que viví me dio experiencias y aprendizajes. Conocí gente con la que hice amistad y otra con la que no hicimos ese click, pero todos los habitantes me marcaron de alguna forma y en verdad agradezco esta oportunidad que tuve de formar parte de este proyecto. Todo lo que pasa en La casa de los famosos se queda en La casa de los famosos.

Me sacó de onda leer comentarios tan fuertes, sí se siente feo; pero creo que lo mejor que pude hacer fue desechar lo que no me sumaba Verónica Montes

Se habló mucho sobre ti mientras estabas en el programa, cuando saliste, ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que leíste o viste?

Sí, hablaron mucho y yo dentro jamás me imaginé que fuera así. Me sorprendió mucho ver comentarios muy negativos, ver cómo algo tan pequeño que sucedía dentro afuera lo hacían enorme o lo veían con otros ojos. Y la verdad también me sorprendió ver el apoyo de la gente que me quiere, ver cómo estuvieron al 100 apoyándome. Fue una gran sorpresa salir y ver ese balance. Lo negativo y lo positivo, de nuevo un gran aprendizaje que me dejó esta experiencia.

Verónica Montes Verónica Montes | Credit: Fotógrafo Óscar Valle

¿Te llegó a afectar en algún momento leer tantas críticas o enterarte de todo lo que se había hablado sobre ti en tu ausencia? ¿Cómo hiciste para lograr digerir tantas cosas después de haber estado tanto tiempo encerrada?

Te voy a ser supersincera, me sacó de onda leer comentarios tan fuertes, sí se siente feo; pero creo que lo mejor que pude hacer fue desechar lo que no me sumaba, no engancharme. Siempre existen las críticas, siempre habrá alguien que no te quiera; pero debemos escuchar y soltar. En verdad hay que soltar todo lo que nos nos suma y aprender de nuestros errores.

Gaby es un ser humano maravilloso y cualquier persona que la conoce quiere estar con ella Verónica Montes

Tu paso por el programa estuvo muy ligado al de Gaby Spanic, algunos comentaron en redes sociales que te acercabas a ella por conveniencia, ¿qué les dirías?

Les diría que nada que ver. Gaby es un ser humano maravilloso y cualquier persona que la conoce quiere estar con ella; me ofreció su amistad, me enseñó a cocinar y me dio su apoyo. Nuestra relación dentro y fuera de la casa es auténtica y real. En verdad agradezco esa relación tan linda que formamos. Y claro que todos sabíamos lo fuerte que es Gaby, pero eso no influyó en nuestra relación.

Gaby Spanic Gaby Spanic | Credit: TELEMUNDO

¿Crees que la amistad entre ustedes sobrevivirá sin el concurso de por medio?

Sí, yo soy de la idea que las relaciones cuando se dan de verdad son duraderas sin importar nada.

¿Has podido poner ya en práctica algunas de las recetas y trucos que te enseñó Gaby en la cocina?

Aún no (ríe), pero créeme que pronto lo haré.

Tu relación con Jorge Aravena también fue muy cuestionada, ¿qué pasó realmente entre ustedes en la casa y por qué crees que se magnificó todo tanto desde fuera?

Lo que pasó fue lo que todos vieron, tuvimos una relación muy linda, tuvimos química, física (ríe), nos cuidamos, nos escuchamos, nos pelamos, nos comportamos como si fuéramos pareja, pero no lo salvé. Y todos vieron mal eso.

¿Por qué no lo salvaste?

No lo salvé porque él me dijo no me salves, pero yo no sabía que los hombres también aplican la que nosotras aplicamos (te digo no pero es un sí) (ríe). También creo fue criticada por el hecho de que decían que yo tenía una relación y que jugaba con las personas, eso ya se aclaró, yo entré soltera a la casa.

Jorge Aravena Jorge Aravena; Verónica Montes | Credit: Instagram Jorge Aravena; Fotógrafo Óscar Valle

¿Actualmente cómo es tu relación con Jorge?

Después de aclarar muchas cosas tenemos una relación de amistad, una relación honesta y linda. Jorge es un hombre importante en mi vida.

Mi corazón está tranquilo, valorando, agradecido y con ganas de dar amor Verónica Montes

¿Crees que en algún momento pueda llegar a existir algo más entre ustedes?

No te puedo decir qué pasará el día de mañana ya que eso solo lo sabe el destino. Me encantaría saber qué va a pasar. Pero mientras disfruto de nuestro presente, de nuestra amistad.

Tu gran amigo de hace años te pidió que fueras su novia estando tú en La casa de los famosos, pero parece que después te terminaste arrepintiendo, ¿cómo está tu corazón ahora?

Ese tema también fue un supershow aquí afuera. Yo me hice novia de mi pretendiente y gran amigo de hace años, ya fuera hablamos y quedamos como amigos. Mi corazón está tranquilo, valorando, agradecido y con ganas de dar amor.

Yo siempre pensé que todos tenían a sus seguidores y que todos eran fuertes, pero cuando salí y vi el apoyo que Alicia tenia dije 'wow'. Verónica Montes

¿Cómo valoras el triunfo de Alicia Machado?

Me da mucho gusto que ganó una mujer, una mujer que siempre ha visto por su familia, su hija, eso sí que es de valorarse.

Alicia Machado Alicia Machado, ganadora de La casa de los famosos | Credit: Cortesía Luis Reyes @luisreyes_foto

¿En la casa llegaste a sospechar en algún momento del apoyo tan grande que tenía Alicia?

Yo siempre pensé que todos tenían a sus seguidores y que todos eran fuertes, pero cuando salí y vi el apoyo que Alicia tenia dije 'wow'. ¡Qué bello es el apoyo de los fans!

Hablando de Alicia, en las redes sociales se comenzó a hablar mucho de unas gotitas que supuestamente le estabas dando, incluso algunos medios llegaron a recoger la noticia...

Efectivamente yo tengo esas gotas medicadas, con receta y todo. En la casa las tomaba y un día Alicia me las pidió, yo se las di, el frasco cerrado obviamente; ella se puso y se durmió, eso fue en una sola ocasión. Pablo también me pidió y él si les agarró amor (ríe), él se las terminó.

[La experiencia de La casa de los famosos] no fue nada fácil, pero me ayudó a crecer mucho como ser humano Verónica Montes

¿Llegaste a contar algo dentro de la casa de lo que te hayas arrepentido luego?

Contar algo como tal no, pero creo que sí me arrepiento de haber mencionado cualquier cosa que afuera lo interpretaban diferente o causara alguna molestia. Por eso ofrecí una disculpa a todos los integrantes y al público y vuelvo a hacerlo; el encierro nos desconecta cañón.

¿Cuál dirías que fue tu momento más duro o difícil dentro de la casa?

Tuve muchos momentos duros: cuando se iba una amistad, cuando se fueron mis chicas poderosas, cuando se fue Jorge, cuando se fue Celia, cuando se fue Gaby… Sentía que me quedaba sola.

Verónica Montes Veronica Montes | Credit: Fotógrafo Óscar Valle

¿Y el más divertido? Ese momento que vas a recordar siempre…

Para mí era superdivertido, superpadre comer todos juntos, entrenar todos juntos; hacer las cosas juntos. De verdad jamás olvidaré eso.

¿Te has llegado a arrepentir en algún momento de haber concursado en el programa?

No, para nada. De verdad este proyecto es una experiencia que valoro. No fue nada fácil, pero me ayudó a crecer mucho como ser humano.

¿A qué compañeros te llevas como amigos para el resto de tu vida?

Jorge, Teffy, Gaby, Celia, Dany.. Me quedo con muy lindo recuerdos de todos los de la casa.

¿Qué esperas que siga ahora para ti después de La casa de los famosos?

Quiero seguir viviendo experiencias únicas, seguir creciendo como ser humano, lograr mis metas personales y profesionales. Que Vero Montes siga vigente por mucho, mucho tiempo.

Conoce más sobre Verónica Montes

Verónica Montes Verónica Montes | Credit: Fotógrafo Óscar Valle

¿Algo que aún no te has atrevido a hacer y te gustaría llevarlo a cabo? Bucear, me encantaría, pero apenas empiezo a bajar siento que me falta el aire y subo lo más rápido que puedo a la superficie, necesito conquistar mi miedo y lograrlo.

¿En qué invertirías tu tiempo si solo te quedaran 24 horas de vida? En estar con mis seres queridos, decirles cuánto los amo y exprimir hasta el último segundo con ellos.

¿Si te concedieran un poder para cambiar algo de este mundo qué sería y por qué? Proteger a todos los seres que no son capaces de protegerse por sí mismos de cualquier tipo de abuso.

¿Una manía confesable? Me como las uñas.

¿Algo que muy poca gente sepa de ti? Que si me enojo, hay que correrme.

¿Un momento incómodo de 'tierra trágame' que hayas vivido? La primera vez que me vino el periodo, me pasó en la escuela y me manché horrible, todavía recuerdo perfectamente ese día.

¿Qué te hace enojar? Que me mientan.

¿Rafael Amaya o Sebastián Rulli? Rafael Amaya.

¿A quién admiras y por qué? A mi papá porque trabajó incansablemente para darle a toda mi familia una vida mejor.

¿Qué no podrías perdonarle nunca a una persona? La traición.