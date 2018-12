Verónica Castro confirma que no participará en la segunda temporada de La casa de las flores: "Dije que así no, o es todo o es nada"

Verónica Castro no participará finalmente en la segunda temporada de La casa de las flores. Aunque hace apenas unas semanas la primera actriz mexicana confirmaba que retomaría su personaje en la exitosa serie de Netflix, la intérprete de 66 años dio a conocer este lunes en una entrevista para el programa de televisión Ventaneando que siempre no formará parte de los nuevos capítulos de la historia creada y producida por el talentoso mexicano Manolo Caro.

“Yo no quería, pero así se dio”, se sinceró Castro al citado medio de comunicación.

“Me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz entonces dije que así no, o es todo o es nada. Así soy yo”, explicó Castro.

“Es un definitivo no, así quedó ya”, reiteró la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Los ricos también lloran y El derecho de nacer.

A pesar de no querer darle el peso protagónico que se merece en la serie, Verónica dejó claro que su relación con el creador de La casa de las Flores quedó en buenos términos por lo que no se cierra a seguir trabajando con el productor en futuros proyectos. Todo lo contrario.

“Entiendo perfectamente a Manolo que lo están volviendo loco, primero que sí y después que no. Ahora que nada más los primeros capítulos que después la pura voz entonces la verdad no me gusta estar presionando a la gente ni que la presione nadie más, quiero que trabaje libre y tranquilo y yo con él puedo hacer cosas maravillosas, yo lo sé y me va a escribir algo padrísimo y lo voy a volver a hacer, pero en esta ocasión él ya tiene su idea en la cabeza de otros personajes”, detalló Castro.

“Yo quiero mucho a Manolo y él lo sabe. Yo estaré para cuando él tenga algo más para mí”, agregó.

¿Verás La casa de las flores sin Verónica Castro?