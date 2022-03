¿Qué opina Verónica Bastos sobre sus excompañeros de Suelta la sopa? Verónica Bastos habló de su nuevo programa La mesa caliente y rompió el silencio sobre sus excompañeros de Suelta la sopa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alix Aspe,Myrka Dellanos,Giselle Blondet y Veronica Bastos Credit: Telemundo Si de algo presume Verónica Bastos es de su capacidad para trabajar en equipo. Justo por esta razón la costarricense está disfrutando al máximo de colaborar con Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Alix Aspe en el nuevo show La mesa caliente (Telemundo). "Somos cuatro mujeres con personalidades muy diferentes, con una voz que la gente conoce desde hace mucho tiempo en la televisión", dijo la periodista. "Somos muy divertidas, tenemos una química maravillosa". No solo con ellas, también con sus compañeros del programa de YouTube Lengüilargos Nicolás Vallejo-Nágera y Miguel Ángel Masjuan. Pero, ¿qué hay de sus excompañeros de Suelta la sopa? La conductora lo confesó todo en exclusiva a People en español. Regresas a la televisión al 100 por cien con La mesa..., ¿cuál dirías tú que será la clave del éxito de este programa? Que somos cuatro mujeres con personalidades muy diferentes, con una voz que la gente conoce desde hace mucho tiempo en la televisión. Tenemos desde Alix, la millenial, hasta Gigi, la más guapa abuela del mundo del espectáculo, pasando por Myrka, madre de una influencer con seguidores en el mundo entero, y yo mamá de una adolescente. Todas esas voces se van a unir en una misma mesa, [somos puro] fuego. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Veronica Bastos Verónica | Credit: Telemundo ¿Qué es lo que la gente puede esperar? Dame dos razones por las que hay que ver el show Te puedo dar muchas, juntas somos muy divertidas, tenemos una química maravillosa y lo más importante, las cuatro estamos enamoradas del proyecto, creemos en él, sabemos lo que podemos lograr. Cada una de nosotras tiene una misión. Myrka informarles del acontecer mundial, yo les voy a traer todo el chisme y el entretenimiento, Alix lo que le interesa a los jóvenes y Gigi la noticia amable, esa que reconforta el alma y el corazón. Entre todas traemos la mezcla perfecta. Esta es una nueva faceta para ti, ¿qué le dirías a tus excompañeros de Suelta... que han emprendido el vuelo? Que estoy segura de que pronto los veremos en un nuevo proyecto. Con Jorge Bernal me encanta trabajar. Acabamos de hacer juntos La casa de los famosos sin censura. Hacemos una mancuerna perfecta y estoy segura que este año volveremos a hacer algo juntos. Lucho Borrego es mi hermanito perdido de Colombia, nacimos el mismo día, así que me unen a él muchas cosas. Siempre estamos en contacto y trae proyectos padrísimos. Juan Manuel Cortés es un gran investigador y dará de qué hablar siempre. Aylín Mujica y Karlita Gómez son tan entregadas y buenas en su trabajo, que estoy segura que pronto las veremos en la pantalla de nuevo. Veronica Bastos Credit: Instagram Verónica Bastos ¿Qué es lo que destacarías de tus tres compañeras? Qué es lo que has aprendido hasta el momento de ellas? Myrka para mí es una institución, creo que he aprendido de ellas su entrega, su fortaleza, su tesón, tanto Myrka como Giselle son dos grandes de la televisión en Estados Unidos, con muchos años de experiencia y con grandes éxitos televisivos en sus carreras. Son mujeres muy queridas y respetadas en el medio, con una gran credibilidad en lo que dicen. Alix para mí es el vivo ejemplo del que persevera alcanza, ella se va comer esta oportunidad y se la ganó por méritos propios. Tiene la misma fuerza que Myrka, Giselle y yo tuvimos cuando comenzamos.

