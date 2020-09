¡Verónica Bastos estrena nuevo programa de entretenimiento con colaboradores estrella! La que fuera una de las piezas claves de Suelta la sopa ha anunciado entusiasmada el lanzamiento de su nuevo programa Lenguilargos junto a dos invitados de excepción: Colate y Miguel Ángel Masjuán. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ella fue la primera en decir adiós a los espectadores del que fuera su programa Suelta la sopa. Se había cumplido un ciclo y tenía ganas de hacer cosas nuevas. Pues ese momento ha llegado y Verónica Bastos por fin ha desvelado de qué se trata ese proyecto que tanta ilusión le hace. Se trata de Lenguilargos, su nuevo programa sobre el mundo del entretenimiento que se estrena el próximo lunes 21 de septiembre. Se llevará a cabo en vivo y en directo a través de las plataformas de Facebook y Youtube y nos traerá toda la actualidad de los famosos. En sus filas contará con dos colaboradores de primera, el español Nicolás 'Colate' Vallejo Nájera y Miguel Ángel Masjuán, ambos siempre al día de todo lo que pasa en este mundillo. El espacio ya cuenta con todos los perfiles necesarios en las diferentes redes sociales y solo hay que suscribirse a sus canales y seguirles para poder empaparse de la última hora de las celebridades. Verónica está muy ilusionada con su nuevo 'hijo' profesional y así lo contó en un video en Instagram para ofrecer toda la información acerca de esta gran aventura. La sonrisa y la alegría traspasaban la pantalla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No solo va a tener entretenimiento, también vamos a tener moda, belleza, salud, temas que nos interesan a las mujeres, temas de actualidad y por supuesto, cómo pasarla bien en esta pandemia. Con nosotros olvidarás todas aquellas cosas malas que están sucediendo y tendrás un rato de mucho entretenimiento", explicó feliz de la vida a sus seguidores. Una novedad es que ellos, los espectadores podrán convertirse en panelistas e incluso dar su opinión sobre los temas tratados en el show. Una cita imperdible que arrancará e las 6 PM en Miami, 5 PM en México. ¡Muchísima suerte a compañeros con este bonito proyecto!

