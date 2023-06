Verónica Bastos aclara por qué no está apareciendo en La mesa caliente La periodista lleva varios días ausente del programa de Telemundo y no porque se encuentre de vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Bastos es uno de los pilares de La mesa caliente, el programa de entretenimiento que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este. La periodista de origen costarricense comenta cada tarde sin pelos en la lengua las noticias más candentes del momento junto a sus compañeras Myrka Dellanos y Giselle Blondet. Desde hace varios días, sin embargo, Bastos se ha mantenido alejada del show. Su ausencia no ha pasado desapercibida en las redes sociales entre los televidentes del programa. Verónica Bastos Verónica Bastos con sus compañeras de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "¿Dónde está Verónica? Hace falta, con ella se enciende La mesa caliente", se puede leer entre los comentarios que se han vertido en las publicaciones de Instagram del programa. Pero, ¿por qué la periodista no está apareciendo en La mesa caliente si no está de vacaciones? Verónica Bastos en La mesa caliente Verónica Bastos en La mesa caliente | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Tras las muestras de preocupación que ha recibido, Verónica compartió este lunes un video en las redes sociales aclarando el motivo que la ha obligado a ausentarse del programa. "Gracias a todos los que me han mandado mensajes, que dónde estoy, que por qué no estoy en La mesa caliente… Bueno, les cuento…", comenzó compartiendo la periodista. Verónica Bastos Verónica Bastos | Credit: Instagram Verónica Bastos Verónica contó que "desde hace algunos días" no se venía sintiendo bien. "Yo digo que me ha dado todo junto, yo digo que es gripa con flu con dengue, con covid, con influenza… todo porque siento todo de todo. Lo que el doctor Alonso me dice es que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo 'para'. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado, entre La casa de los famosos, ir a Hoy día en las mañanas, en las tardes hacer La mesa caliente más todas las demás cosas que haces en la vida normal hubo un día que el cuerpo dijo 'stop'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista, quien es madre de una adolescente, espera "en un par de días más ya estar bien" y regresar a La mesa caliente. "Gracias por todos sus mensajes, de verdad que los leo y me hace sentir muy bonito todo lo que me dicen de estos días que me han extrañado en el programa".

