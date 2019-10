Se cuenta la verdad sobre la salida de Verónica Castro de la serie La Casa de las Flores ¿Cuál es la verdadera razón de la ausencia de Verónica Castro en la segunda temporada de La Casa de las Flores? Todas las dudas las aclara el autor y director de la serie, Manolo Caro. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A una semana del estreno de la segunda temporada de la serie La Casa de las Flores, la polémica sobre la salida de esta emisión de Verónica Castro, quien era la protagonista, sigue causando ámpula. Por ello, el autor y director del programa, Manolo Caro, revela la verdadera razón por la cual la protagonista de la telenovela Los ricos también lloran ya no participó en esta nueva entrega. RELACIONADO: Verónica Castro responde a la polémica sobre su salida de la serie La Casa de las Flores Image zoom Mezcalent "A Verónica [Castro] se le invitó a hacer La Casa de las Flores; se comprometió, solamente, a hacer una temporada., advirtió Caro al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Creé un personaje que solamente existía una sola temporada. Obviamente, cuando vino el éxito y todo lo ha pasado con la serie, nos sentamos ha dialogar y ha entender cómo reinventarlo; entonces por eso era ‘no que sí', ‘no que no' [estaría o no la actriz]. Justo en ese diálogo, nos dimos cuenta que el personaje había llegado a su fin y había cumplido su meta. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Manolo Caro dejó claro que nunca ha habido conflictos con Verónica Castro; incluso, la histrión le hacia llegar notas sobre la serie y le deseó lo mejor a la segunda entrega de La Casa de las Flores cuando se anunció su estreno. "Justo mensajeaba con Verónica y decíamos ‘parece que urge que haya conflicto entre ella y la producción o mi persona' y no lo hay", agregó. "Ella tenía muy claro que si seguía, como lo dijo, tenía que ser a full, si no, no le convenía, y yo lo acepté, y lo entiendo. Y la quiero y la respeto, y no hay sangre para el coraje de los medios de comunicación". Advertisement

