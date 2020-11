Close

La dramática vida y muerte de la transgénero española La Veneno llega a la pantalla chica La serie de los productores conocidos como los Javi, que ha triunfado en España, exponen la realidad de las mujeres transexuales a través de la dura historia de una de sus figuras más célebres. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La bioserie sobre turbulenta vida de la controversial y despampanante cantante transexual española conocida como La Veneno representa el retrato de una realidad que a menudo ha permanecido oculta de bajo de una montaña de prejuicios, contaron los responsables de la producción que ha triunfado en España y ahora llega a la pequeña pantalla en Estados Unidos. “Nuestra idea desde el principio era crear una serie que hiciera visible lo invisible. Queríamos ser responsables con el colectivo LGTB que tiene muy pocos referentes en España”, explicó a People en Español el actor Javier Ambrossi, quien con su pareja Javier Calvo son los productores de Veneno. Coproducida por HBO Max Int’l, la serie presenta los triunfos, reveses y muerte de Cristina Ortiz Rodríguez, quien como La Veneno revolucionó la televisión y el mundo del espectáculo en España con su enigmática y desenfadada personalidad. “Desde el principio nos lo planteamos así: hacer una serie que intente crear un mundo más justo y sobretodo una serie sobre la importancia de tener referentes, que creo que es fundamental para los niños y niñas del colectivo LGTB cuando están creciendo. Necesitan referentes culturales para no sentirse solos”, agregó Ambrossi. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este proyecto es un intento de Los Javis, como se conoce a Ambrossi y Calvo, por dar a conocer la dura realidad que han tenido que enfrentar las mujeres transexuales y su lucha por ser aceptadas y bienvenidas en una sociedad que aún las mira de reojo. “La historia de Cristina es una fascinante, llena de color, pero llena de tragedia”, contó Calvo. “La historia de Cristina es una historia necesaria, que ha que contar… Al final no deja de ser la historia de una mujer que no tuvo amor en su infancia y que lo busca desesperadamente y también es la historia de una amistad, y con esto todo el mundo puede conectar”. Precisamente esa conexión es lo que Los Javis desean inspirar en los espectadores, con el fin de instarlos a entender y aceptar una comunidad tradicionalmente muy maltratada. “En Veneno se muestra una historia cada vez más trágica, según avanzan los capítulos. El mensaje es que no se puede repetir [la historia]. No podemos tener más víctimas de la sociedad por estar marginadas o por estar relegadas a los clasismos y por tanta violencia sistemática que se ha sentido hacia nuestro colectivo [LGTB], y especialmente hacia las mujeres trans”, advierte Calvo. “Queremos que los jóvenes, los niños y las niñas que nacen y que están en este mundo y que sueñan con un futuro mejor, y que estén asustados por ser quienes son, que no tengan miedo y que puedan vivir en un mundo mejor, porque para eso ya ha habido gente que se ha peleado y luchado para que el mundo cada vez esté mejor”, agregó. Veneno se estrenará el próximo 19 de noviembre, durante la semana de concienciación sobre la realidad de las personas transgénero, en HBO Max.

