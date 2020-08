Vanessa Claudio ¡de Suelta la sopa a Un nuevo día! La panelista de Suelta la sopa estará conduciendo toda esta semana el programa mañanero de Telemundo junto con Adamari López y Stephanie Himonidis. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dejar atrás a principios de año la sólida carrera que venía construyendo en México desde hacía trece años para comenzar de cero en Estados Unidos como panelista del programa Suelta la sopa (Telemundo) no fue una decisión fácil de tomar en su día para Vanessa Claudio. "Pero quería un cambio. Quería estar en un mercado nuevo, especialmente en Estados Unidos. TV Azteca no llega tan ampliamente y es el tiempo justo para hacerlo. Decidí darme la oportunidad", se sinceraba meses atrás la también modelo de 36 años en una entrevista con People en Español. A medio año de su debut en Telemundo y tras su excelente desempeño en el show de entretenimiento que conduce Jorge Bernal, la cadena hispana ha vuelto a confiar en su talento, esta vez para formar parte del equipo de presentadores de Un nuevo día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante toda esta semana, Vanessa estará conduciendo el programa mañanero junto con Adamari López y Stephanie Himonidis tras el hueco que dejó libre la abrupta salida del show de la presentadora cubana Rashel Díaz. "Esta semana estaré en Un nuevo día. Un placer estar esta semana compartiendo las mañanas con ustedes y las tardes en Suelta la sopa", escribió Claudio en Instagram. Se trata de una participación con fecha de vencimiento ya que la presentadora en un inicio solo estará formando parte del show hasta el próximo viernes. "Qué bueno que hay más juventud en el programa", "que se quede fija" o "qué alegre y buena decisión" fueron algunas de las reacciones que generó en las redes sociales su debut. La elección de Vanessa como conductora invitada de Un nuevo día no es fruto de la casualidad. La talentosa presentadora tiene una vasta experiencia en este tipo de programas puesto que en México fue durante varios años uno de los rostros principales del show mañanero de TV Azteca, Venga la alegría.

Vanessa Claudio ¡de Suelta la sopa a Un nuevo día!

