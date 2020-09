Vanessa Claudio celebró sus 37 años a lo grande y arropada por sus compañeros de Suelta la sopa A la nueva reina de Suelta la sopa le sonríe la vida y el trabajo. Así la celebraron sus colegas y estas fueron sus palabras después de un año lleno de acontecimientos personales y laborales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha estado en el punto de mira desde que llegó a Suelta la sopa. Vanessa Claudio aterrizaba en el show de Telemundo poco después de la marcha de una gran colaboradora, Verónica Bastos. Llegar a su altura era complicado, pero la bellísima puertorriqueña lo consiguió y se abrió su huequito en el famoso espacio televisivo. Ahora, con la marcha de su hasta hace poco compañera Carolina Sandoval, la también modelo y colaboradora de Venga la alegría ocupa un lugar privilegiado en el programa de farándula donde la tratan como una auténtica reina. Ella es ahora la niña consentida y así se lo han demostrado sus colegas durante su cumpleaños. Con tarta, globos y hasta una coronita de princesa, Jorge Bernal y el resto de colaboradores le felicitaban así de efusivos y felices en directo. "Señores comenzamos el programa con dos noticias buenas que le han pasado a Vanessa Claudio este año, la primera, empezó a trabajar con nosotros en SLS, la segunda, ¡que hoy cumple años!", gritó su presentador. La también actriz quiso compartir una reflexión muy importante en su perfil de Instagram por todo lo vivido este año. La marcha de Carolina Sandoval de alguna manera también le afectó a ella pero hoy está más fuerte y feliz que nunca con su nueva vida en Miami. "¡Con esta sonrisa recibo este nuevo año! Un nuevo año lleno de un maravilloso futuro y estupendas experiencias por vivir. Al ver mis cumpleaños anteriores, me siento satisfecha de ver que no solo se crece por cumplir años sino, por cumplir metas, y que cada año los objetivos y los logros son más grandes y más llenos de retos", escribió. ¡Muchísimas felicidades y a por otro año maravilloso!

