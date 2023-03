Univision o Telemundo, ¿quién lideró el prime time dominical? Mientras que Telemundo apostó por una edición especial de La casa de los famosos y la renovación de votos de Juan Rivera y su esposa, Univision estrenó Mi famoso y yo y la segunda temporada de De noche pero sin sueño. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision Adal Ramones y Alejandra Espinoza, conductores de Mi famoso y yo (Univision); Juan Rivera y su esposa Brenda | Credit: Univision; Telemundo La competencia estaba servida este domingo en el prime time de la televisión hispana. Univision estrenó su nueva gran apuesta estelar dominical, Mi famoso y yo, frente a una edición especial de La casa de los famosos (Telemundo), que sacó su artillería pesada para tratar de debilitar el debut del show familiar de niños que conducen Alejandra Espinoza y Adal Ramones. Además de contar con el esperado regreso de Dania Méndez tras su polémica participación en Big Brother Brasil, el reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego ofreció los detalles de los preparativos de la tan anunciada renovación de votos de Juan Rivera y su esposa Brenda, evento que se emitió en vivo a partir de las 10 p. m., hora del Este, en competencia directa con el estreno de la segunda temporada de De noche pero sin sueño (Univision). Dania Méndez Dania Méndez de regreso a La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Mi famoso y yo versus La casa de los famosos La edición dominical de reality show de Telemundo promedió durante sus 3 horas de emisión, de 7 a 10 p. m., hora del Este, 1,136,000 televidentes (P2+) y 366 mil adultos en la franja de edad de 18-49 años, según Nielsen. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Jimena Gállego El estreno de 2 horas del show de Univision, por su parte, registró entre las 8 y las 10 p. m., hora del Este, 1,037,000 televidentes (P2+) y 322 mil adultos 18-49 años. Una hora antes, la revista de noticias Aquí y ahora (Univision) había promediado 846 mil televidentes (P2+). Univision Adal Ramones y Alejandra Espinoza, conductores de Mi famoso y yo (Univision) | Credit: Univision 1.La casa de los famosos (Telemundo): 1,136,000 (P2+) 2.Mi famoso y yo (Univision): 1,037,000 (P2+) Boda Juan Rivera versus De noche pero sin sueño La celebración de la renovación de votos del hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera y su esposa Brenda también se impuso al programa de la competencia, De noche pero sin sueño. En esta ocasión la diferencia entre ambos shows dominicales fue más acusada y notoria. Juan Rivera Juan Rivera y su esposa Brenda | Credit: Instagram Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El show especial de Telemundo que condujeron Myrka Dellanos, Carlos Adyan y Aleyda Ortiz logró seducir a 1,254,000 televidentes (P2+) y 407 mil adultos 18-49 años frente a los 774 mil televidentes (P2+) y 292 mil adultos 18-49 años que sintonizaron Univision para ver el estreno de la segunda temporada del late night que presenta el comediante mexicano Adrián Uribe. Myrka Dellanos Myrka Dellanos y Carlos Adyan, conductores de la boda de Juan Rivera | Credit: Instagram Myrka Dellanos 1.Boda Juan Rivera (Telemundo): 1,254,000 (P2+) 2.De noche pero sin sueño (Univision): 774 mil (P2+) Telemundo ¡la más vista! Telemundo se convirtió así en la cadena líder en el prime time dominical de la televisión hispana. Un logro que no tardaron en presumir a través de las redes sociales. "Telemundo apostó por traer una historia de amor a la televisión en vivo y GANAMOS", anunció Ricdamis García, el Vicepresidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. "Tuve el placer de crear y desarrollar este proyecto junto al grupo de talentosos productores que ven aquí y a muchos otros que no están en la foto. Myrka Dellanos, Carlos Adyan y Aleyda Ortiz condujeron el evento con mucha elegancia y altura. Pero sin duda alguna Juan Rivera fue mi mejor aliado para que esta fuera una renovación de votos llena de emociones, digna de prime time", compartió Ricdamis García. "Gracias Juan y Brenda y que su unión perdure por siempre".

