Univision registra más casos de coronavirus entre sus trabajadores Los casos de contagio en la cadena tras los recientes 'positivos' de Alan Tacher, Karla Martínez y Clarissa Molina no cesan. Por Moisés González

La pandemia del coronavirus ha golpeado con fuerza a Univision. Son ya varios los trabajadores de la cadena de habla hispana, entre talentos y técnicos, que han dado positivo a la prueba de detección de la covid-19, como Karla Martínez y Alan Tacher, conductores del matutino Despierta América, show que hasta ahora ha sido el más afectado por la pandemia con todo su equipo de trabajo en cuarentena. Pero los casos de contagio no cesan en la empresa. Tras el positivo de Clarissa Molina, rostro habitual de El gordo y la flaca, ahora le ha tocado el turno a una corresponsal de noticias de la cadena que colabora en diferentes espacios, entre ellos Primer impacto. "Hoy tenemos otro de los talentos también aquí, pero esta vez es de Primer impacto. Una de nuestras compañeras, Lourdes del Río, que dio positiva", informó desde su show Lili Estefan, quien este miércoles tuvo que presentar el programa sola desde el estudio como una medida más de seguridad ante la crisis que se vive actualmente en Univision. "Bienvenidos a 'la flaca' sin el 'el gordo' en el estudio. Como ustedes ven hoy me he quedado solita haciendo El gordo y la flaca, esto es porque la cadena Univision ha decidido ponerse más estricta y tener más medidas a la hora de llevar paso a paso lo que estamos viviendo aquí a diario con la situación del coronavirus", compartió la conductora cubana.

Lourdes del Río, el caso más reciente de coronavirus confirmado en la cadena, recibió los resultados de su prueba este martes y así lo quiso compartir a través de sus redes sociales: "En la mañana me enteré que salí positivo al covid-19 y desde ese momento toda mi vida cambió, incluso mi relación con mis amadas mascotas", se sinceró la periodista. Del Río, que hasta la fecha no ha presentado síntomas graves, quiere que su 'desagradable' experiencia sirva de ejemplo para que otros tomen conciencia de lo que está pasando. "Quiero que esta desagradable experiencia sirva de ejemplo a los que piensan que no les puede dar covid porque la pandemia ya terminó. La pandemia no solo continúa sino que está en su peor momento. Yo me he cuidado muchísimo y aún así me pegó", escribió. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Univision registra más casos de coronavirus entre sus trabajadores

