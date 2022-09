¡Llega a Univision el nuevo programa de chismes del que ya todos hablan! En un programa especial que recoge los mejores momentos de la semana, los espectadores podrán disfrutar del recién estrenado show presentado por Julián Gil Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen dos semanas de su estreno en UniMás, de lunes a viernes a las 7 PM, Siéntese quien pueda anuncia la mejor de las noticias al público: ¡también se emitirá por Univision! Al menos este domingo y con una edición resumen muy especial a las 5 de la tarde. En ella se reunirán algunos de los momentos bomba que tuvieron lugar en estos días y que hicieron del show todo un éxito en su estreno. Con invitadas del calibre de Niurka Marcos y Ninel Conde, era de esperar que el nuevo proyecto del productor Carlos Mesber sobrepasara todas las expectativas. Julián Gil en Siéntese quien pueda Julián Gil en 'Siéntese quien pueda' | Credit: (Photo by Jose Devillegas/Getty Images) Presentado por el querido Julián Gil, quien ha demostrado saber lidiar con sus invitados en los momentos de alta tensión, se trata de un espacio donde la farándula y el entretenimiento adquieren un matiz muy diferente al que la audiencia está acostumbrada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También con colaboradores tan conocidos como Lucho Borrego, Karla Gómez, Álex Rodríguez o Liliana Rodríguez, entre otros, en Siéntese quien pueda el debate es parte esencial de su mecanismo. Todos tienen voz y voto y todos se someten al mayor juez de todos, quien cada semana elige quién está nominado, quién se queda y a quién hay que 'castigar' por su comportamiento. Mesber, la cabeza pensante en la construcción de este nuevo show, dejó atrás el inolvidable Suelta la sopa de Telemundo para crear un espacio que hereda sus puntos más fuertes pero del que nacen nuevas y entretenidas situaciones. Con esta invitación a la escaleta de Univision, el programa tiene una oportunidad de oro para alcanzar a más personas, llegar a más hogares y, sobre todo, entretener con sus ocurrencias. Entre ellas, que sus panelistas sean los protagonistas de un reality dentro del propio programa. "Feliz y complacido de lo alcanzado en la primera semana", expresaba emocionado Carlos hace unos días. Y es que el impacto fue estupendo no solo en términos de audiencia, sino también de interacción del público a la hora de votar por su favorito. ¡Y eso que el show apenas empieza!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Llega a Univision el nuevo programa de chismes del que ya todos hablan!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.