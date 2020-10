Univisión pone en pausa la emisión de Tu cara me suena hasta nueva orden El conductor del show, Rafa Araneda, ha confirmado lo que ya se imaginaba. Debido a los contagios de coronavirus de algunos de sus concursantes, el último el de Chantal Andere, el programa será cancelado hasta que la situación se normalice. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se veía venir. Después de confirmarse los contagios por coronavirus de Llane, Sandra Echeverría, Melina León y Chantal Andere, Univision ha confirmado que Tu cara me suena pondrá el cierre a su emisión hasta que la situación esté bajo control. Así lo ha comunicado uno de sus presentadores, Rafa Araneda, a través del programa Despierta América. "Univision y el equipo de producción de Tu cara me suena ha tomado la determinación de poner en pausa el programa", explicaba en tono serio a los telespectadores. ¿Por cuánto tiempo? Todavía eso no se sabe. Depende, entre otras variables, de la recuperación y evolución de los afectados. "La emisión de este domingo y las futuras emisiones quedan en pausa hasta que estemos con una situación normalizada", añadió el carismático conductor. En estos momentos la prioridad de la compañía Univision es proteger a esos más de 150 trabajadores que conforman el equipazo de Tu cara me suena y evitar así una mayor propagación. "Univision ha tomado la decisión de suspender y poner en pausa la producción y emisión de Tu Cara Me Suena poniendo primero la salud y la de todos los compañeros", lee el comunicado oficial en redes. La última persona en confirmar que ha dado positivo ha sido otra de las participantes, Chantal Andere, quien a través de sus redes ha hecho pública la noticia. "Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba de la COVID-19 como varios de mis compañeros", comenzó su video donde informa que está estable. "Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, una tos casi imperceptible, afortunadamente, le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga", continuó en su sentido mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vista la situación, el programa, su dirección y la cadena cumplen con los requisitos y el protocolo a seguir en caso de contagios y que consiste en ponerse en cuarentena para protegerse los unos a los otros. El presentador chileno ha dejado claro al público de este programa que los concursantes, los jueces y el resto de integrantes de esta divertida maquinaria de Tu cara me suena volverá a arrancar con más fuerza que nunca para llevar música, entretenimiento y diversión a sus casas. Por ahora toca esperar y desear una pronta recuperación a todos los afectados por el virus. ¡Mucho ánimo!

Close Share options

Close View image Univisión pone en pausa la emisión de Tu cara me suena hasta nueva orden

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.