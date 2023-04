Univision hace mención de Adamari López, ¿contrato a la vista? Durante la transmisión del programa Despierta América se hizo mención a la otrora conductora de Hoy día (Telemundo), tenemos los detalles Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca, su esposo Francesco y Gennaro, fueron invitados al evento anual The White House Easter Egg Roll en la Casa Blanca en Washington DC. Durante la transmisión del día de hoy en Despierta América (Univision), la conductora dominicana narró largo y tendido la experiencia que vivió junto a su familia en la casa de Joe Biden y su esposa Jill Biden. "Habían más de cien mil huevos, Gennaro me sorprendió, estaba muy emocionado", dijo la orgullosa mamá. "Se tomaba fotos de un lado a otro, [me decía]: 'Quiero correr'", había más de 30 mil personas". Entre ellas, la puertorriqueña Adamari López y su hija Alaïa. "Estuvo Adamari López con su hija", dijo Francisca mientras mostraba públicamente una foto inmensa en la pantalla de la escritora junto a su hija. "Yo no la vi, pero Francesco y ella sí se vieron, se saludaron, le dijo hola a [mi] baby", y prometió a los televidentes. "[Se me quedó] pendiente tomarme una foto con ella". Adamari Lopez y Francisca Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Mezcalent.com Antes de que López dejara su trabajo era muy raro que en algún programa de Univision se mencionaran o mostraran las actividades de la expresentadora del programa matutino de Telemundo. Adamari Lopez y Alaia White House Easter Egg Roll Credit: Instagram/Adamari Lopez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN López fue despedida de la cadena Telemundo el jueves pasado. "Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, a quienes ustedes y yo hemos visto crecer", comenzó compartiendo la también actriz. "Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho", finalizó su mensaje. ¿Les gustaría ver a Ada en Univision?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Univision hace mención de Adamari López, ¿contrato a la vista?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.