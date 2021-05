Univision extenderá Despierta América a las mañanas de domingo El exitoso programa matutino se emitirá a partir de otoño también los domingos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentación este martes de la programación de Univision para la temporada 2021-2022 dejó varias novedades importantes, no solo en lo que respecta al horario estelar de la cadena, donde los melodramas mexicanos seguirán teniendo una fuerte presencia con títulos como Vencer el pasado, La desalmada y la nueva versión de Los ricos también lloran. Univision, que confirmó una nueva temporada del reality Nuestra Belleza Latina con el fichaje estrella de la conductora y modelo colombiana Daniella Álvarez, también dio a conocer una importante novedad que atañe a su exitoso programa matutino, Despierta América. Además de informar y entretener al público hispano de lunes a viernes como lo ha venido haciendo hasta ahora, el show que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca Lachapel y compañía también despertará a la audiencia los domingos por la mañana. Despierta América Karla Martínez y Alan Tacher, conductores de Despierta América | Credit: Instagram Despierta América "A partir del otoño, Despierta América brindará las más importantes noticias y segmentos de interés humano con formato más largo sobre una diversidad de temas, desde la música hasta la cultura, y cautivará a nuestras audiencias seis días de la semana", informó la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Convertido en el programa matutino más visto de lunes a viernes entre los hispanos en Estados Unidos, Despierta América ahora trasladará su exitosa fórmula al fin de semana esperando repetir los buenos datos de audiencia que cosecha de lunes a viernes. Aún está por confirmarse si el show contará con los mismos presentadores durante su emisión dominical o se sumarán nuevos rostros al programa.

