Univision estrenará en agosto ¿Quién es la máscara? El reality más misterioso de la televisión que batió récords de audiencia en México aterrizará en agosto en el prime time de la cadena. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los domingos en familia regresan a Univision con el estreno de ¿Quién es la máscara?, el reality más misterioso de la televisión que batió récords de audiencia en México. Con la conducción de Omar Chaparro, la cadena de habla hispana estrenará en agosto esta exitosa competencia de canto en la que cuatro reconocidos 'investigadores', Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe, protagonista de la exitosa telenovela Como tú no hay 2 (Univision), tratarán de descubrir las identidades de 16 famosos enmascarados que deberán cantar ocultando su identidad usando originales disfraces. Image zoom Adrian Uribe, Yuri, Omar Chaparro, Consuelo Duval, Carlos Rivera Cortesía UNIVISION/TELEVISA Con la ayuda de diferentes pistas, los 'investigadores' buscarán adivinar qué celebridad se encuentra oculta tras cada una de las máscaras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada participante, entre actores, cantantes y presentadores, aparecerá en el escenario cantando una canción con su voz distorsionada para evitar ser reconocido y caracterizado de un personaje diferente, siendo estos Abejorro, Águila, Camaleón, Catrina, Cebra, Ciervo, Conejo, Gallo, Gato, Lechuza, Marciano, Minotauro, Monstruo, Panda, Pez y Zorro. Image zoom ¿Quién es la máscara? Cortesía UNIVISION/TELEVISA En cada emisión, habrá duelos entre dos o más contendientes. El público escogerá la mejor interpretación y el perdedor estará en zona de riesgo. La última palabra la tendrá el panel de 'investigadores' que decidirá quién deberá dejar el programa y quitarse la máscara. La ganadora de Mira quién baila all stars, Kiara Liz, se encargará de presentar por su parte el contenido exclusivo del programa. Image zoom Kiara Liz Cortesía UNIVISION Basado en el formato original The king of mask singer creado por MunHwa Broadcasting Corp. (MBC), el programa aterrizó en México en agosto del año pasado convirtiéndose en el estreno más visto en la televisión abierta mexicana durante el 2019. Image zoom ¿Quién es la máscara? Cortesía UNIVISION/TELEVISA ¿Quién es la máscara? se transmitirá todos los domingos a las 8 p.m., hora del Este.

Close Share options

Close View image Univision estrenará en agosto ¿Quién es la máscara?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.