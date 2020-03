Univision confirma su primer caso de coronavirus La cadena de habla hispana fue notificada recientemente que uno de sus trabajadores en Miami recibió un resultado positivo de COVID-19. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Así como sucedió la semana pasada en Televisa San Ángel en México, Univision también ha registrado el primer caso confirmado de coronavirus en sus instalaciones. “En Univision se nos notificó recientemente que uno de nuestros colegas en Miami ha recibido un resultado positivo de COVID-19 y en este momento está en casa y nos reporta que se siente bien y tiene síntomas muy leves”, confirma la cadena a People en Español. Como medida de precaución y con el fin de evitar la propagación del COVID-19, el canal identificó a los empleados que pudieron haber estado en contacto directo con la persona en cuestión y se comunicó directamente con ellos para pedirles que guarden cuarentena. Además, como medida de prevención por la salud y seguridad de todos sus empleados, la cadena también ‘realizó una limpieza intensiva y profunda en todas las áreas de trabajo de la persona en los dos edificios, además de las operaciones regulares de limpieza profunda que se hacen varias veces al día’, tal y como explica Univision. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En Univision continuamos monitoreando activamente la situación en curso y siguiendo los consejos y dirección de funcionarios federales y estatales, y de las agencias de salud. Estamos en constante comunicación con nuestros empleados ya que la situación en torno al coronavirus (COVID-19) continúa evolucionando rápidamente, y la salud y el bienestar de los fans, socios y empleados seguirá siendo siempre nuestra principal prioridad”, concluye la cadena. La pandemia del coronavirus ya ha dejado más de 55 mil casos de contagio solo en Estados Unidos, donde hasta el momento se han reportado 802 muertes. En total, son más de 440 mil los casos de contagio que se han registrado en 187 países. La cifra de muertes en todo el mundo a causa de esta pandemia asciende ya a 19 mil. Advertisement

