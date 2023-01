Univision cancela Despierta América en Domingo El programa que conducen Jackie Guerrido, Raúl González, María Antonieta Collins y Carolina Rosario sale del aire. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Jackie Guerrido, María Antonieta Collins y Raúl González, conductores de Despierta América en Domingo | Credit: UNIVISION Los televidentes que sintonizaron este domingo como cada fin de semana Univision para ver la versión dominical de Despierta América se llevaron una sorpresa nada agradable al percatarse de que el programa que conducen Jackie Guerrido, Raúl González, María Antonieta Collins y Carolina Rosario no salió al aire. La incertidumbre de no saber lo que estaba pasando se trasladó a las redes sociales con las decenas de comentarios que se vertieron al respecto. "¿Por qué no salió hoy Despierta América en Domingo?", "¿Qué pasó que no dieron Despierta América en Domingo?", comenzaron a preguntarse numerosos televidentes. Raúl González Raúl González y María Antonieta Collins, conductores de Despierta América en Domingo | Credit: Instagram Raúl González Aunque muchos tenían la esperanza de que lo sucedido fuera algo ocasional, la realidad desafortunadamente es otra muy diferente: el programa ya no saldrá más al aire. Univision confirmó a People en Español que el show ha sido cancelado. Jackie Guerrido Jackie Guerrido, conductora de Despierta América en Domingo | Credit: Instagram Jackie Guerrido "La División de Noticias de Univision ha realizado un cambio de programación estratégico que implica la cancelación de Despierta América en Domingo", ha explicado la cadena hispana. "Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer al equipo que trabajó para llevar el programa a los hogares de los televidentes los domingos por la mañana. Casi todos estos empleados han sido reubicados en otros shows/áreas dentro de la empresa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La versión dominical del programa matutino de Univision se estrenó en septiembre de 2021 con un claro objetivo: entretener, informar e inspirar a la audiencia "con historias muy bien hechas". Despierta América Carolina Rosario, María Antonieta Collins, Raúl González y Jackie Guerrido, conductores de Despierta América en Domingo | Credit: Instagram Raúl González "Nos dimos cuenta de que los domingos por la mañana había un vacío en televisión para la familia para hacer historias inspiradoras, para entretener y siguiendo siempre con el mensaje que queremos dejar en Despierta decidimos hacer este programa entre 8 y 10 de la mañana que va a tener como protagonistas a las historias", contaba en su día en una entrevista con People en Español Luz María Doria, vicepresidenta y productora ejecutiva del show. "Este nuevo hijo de Despierta es un reflejo de esa lealtad que el público ha tenido con nosotros y es la manera de decirles 'aquí seguimos con ustedes un día más, muchas gracias'". Hasta el momento ninguno de sus conductores se ha pronunciado sobre la cancelación del show.

