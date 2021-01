Close

¡Anuncian nuevos despidos en Univision! Entre los que abandonan cadena está la periodista cubana Alina Mayo Azze, quien ha sido presentadora de noticias en el canal 23 de Miami durante casi 30 años. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su reciente cambio de propietarios, la cadena Univision puso en marcha este martes una serie de despidos en sus canales de televisión y de radio en en varios puntos del país. Según el portal de noticias especializado Media Moves, en el canal Univision 41 de Nueva York perdieron sus trabajos el vicepresidente del departamento de noticias, Esteban Creste, y a la directora asistente de noticias Geraldine Cols Azócar. En el caso del canal 23 en Miami, la veterana periodista cubana Alina Mayo Azze, quien era presentadora del noticiero del canal desde 1991, también ha sido una de las afectadas. En el caso de uno de las emisoras de radio locales de la cadena en la ciudad del sol, el conocido periodista José Alfonso Almora comunicó en redes que también había perdido su espacio radiofónico. Lo mismo sucedió en las emisoras de Houston Univision con Renzo Heredia, según Media Moves. Univision no precisó el número total de despidos, pero confirmó que se realizaron reducciones de personal en las estaciones de radio y televisión de todo el país. "Hoy anunciamos algunos cambios importantes en la estructura de la compañía. Los cambios reflejan una reorganización de la forma en que trabajamos y, en algunos casos, nos despedimos de algunos compañeros", dijo la cadena en un comunicado enviado al diario La Opinión. "Estas son decisiones difíciles, pero necesarias para nuestra empresa a medida que nos transformamos para posicionar a Univision en su próxima fase de crecimiento. Seguimos dedicados a informar, entretener y empoderar a la comunidad hispana". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo el diario Nuevo Herald, los recortes son una respuesta a las pérdidas que ha sufrido la cadena a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Image zoom Univision | Credit: Cortesía UNIVISION "Hoy comenzó a salir de gente y pensamos que de aquí al viernes serán muchos más", dijo a EFE una fuente de la empresa que pidió no ser identificada. La decisión fue informada en una carta enviada por correo electrónico y firmada por el nuevo presidente de Univision, Vincent Sadusky. "A pesar de las ventajas y reciente impulso de crecimiento en Univision, la pandemia del coronavirus ha causado una contracción considerable de actividad entre nuestros anunciantes que ha tenido un impacto directo en nuestras actividades", dice el texto de la misiva a la que tuvo acceso EFE. Otra de las medidas anunciadas incluye la supuesta suspensión sin goce de sueldo de personal de departamentos como deportes y organización de eventos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Anuncian nuevos despidos en Univision!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.