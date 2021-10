Univision anuncia cambio en la programación de su prime time dominical La cadena hispana mueve ficha a partir de este domingo con un cambio que afecta directamente a su programa de telerrealidad estrella: Nuestra Belleza Latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza, conductora de NBL | Credit: UNIVISION Univision mueve ficha. El prime time dominical de la cadena hispana experimentará a partir de este domingo 24 de octubre un ligero cambio en su programación que afecta a la transmisión de Nuestra Belleza Latina, su programa de telerrealidad estrella. El reality show que conduce la carismática presentadora mexicana Alejandra Espinoza y que tiene como integrantes de su jurado a Giselle Blondet, Jomari Goyso, Daniella Álvarez y Adal Ramones verá reducida notablemente su duración desde este fin de semana. Aunque mantendrá su hora de inicio habitual –el espectáculo seguirá comenzando a las 8 p.m., hora del Este–, la competencia de belleza que ha visto coronar a lo largo de su historia a queridas conductoras como Ana Patricia, Francisca Lachapel y Clarissa Molina, terminará ahora media hora antes de lo usual, finalizando su transmisión a las 10 p.m., hora del Este. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, conductora de NBL | Credit: UNIVISION El espacio que dejará libre Nuestra Belleza Latina pasará a ser ocupado por Sal y pimienta (Univision), el exitoso programa de entretenimiento que conducen Lourdes Stephen y Jomari Goyso, pasando así de tener una duración de media hora a una hora completa. Sal y pimienta Sal y pimienta estrena horario | Credit: UNIVISION "Familia, me acabo de enterar. Este domingo Sal y pimienta llega con un nuevo horario a las 10/9c por Univision, o sea una hora de Sal y pimienta", anunció emocionada Stephen a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN People en Español se puso en contacto con Univision para confirmar esta información. "Empezando esta semana NBL tendrá un formato de 2 horas (8-10pm), seguido por el after show Sal y pimienta (10-11pm)", reza el comunicado que nos hizo llegar la cadena. El nuevo bloque de programación estelar de los domingos de Univision quedará a partir de este domingo así: 7PM: Aquí y ahora 8PM: Nuestra Belleza Latina 10PM: Sal y pimienta

