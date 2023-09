UniMas anuncia cambios en su programación estelar El anuncio lo hacían este lunes Ana Patricia y Rafael Araneda desde su programa Enamorándonos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hotel VIP Rafael Araneda y Ana Patricia, conductores de Enamorándonos; Karina Banda y Roberto Palazuelos, conductores de Hotel VIP | Credit: Instagram Enamorándonos; TelevisaUnivision El pasado lunes 21 de agosto, UniMas renovaba por completo su programación estelar con dos grandes apuestas: el regreso de Enamorándonos y el estreno de Hotel VIP. Tras su parón veraniego, el show que conducen Ana Patricia y Rafael Araneda volvía a alzar el vuelo en el prime time de la cadena hermana de Univision, esta vez una hora antes de lo acostumbrado, de 7 a 9 p. m., hora del Este, para ceder una parte de su horario habitual –el show se transmitía originalmente de 8 a 10 p. m., hora del Este–, al reality show que presentan Karina Banda y Roberto Palazuelos, que inicia a las 9 y termina a las 11 p. m., hora del Este. Dos semanas después, la cadena hispana ha decidido mover ficha. Enamorándonos Rafael Araneda y Ana Patricia, conductores de Enamorándonos; Karina Banda y Roberto Palazuelos, conductores de Hotel VIP | Credit: Instagram Enamorándonos; TelevisaUnivision El anuncio lo hacían este lunes Ana Patricia y Araneda desde su programa. "A las 8 en punto [tenemos] un gran anuncio", anunciaba la presentadora mexicana. Ana Patricia Rafael Araneda Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos | Credit: Instagram Enamorándonos Pero, ¿qué era eso tan importante que tenían que anunciar sus conductores? La incógnita no tardaba en ser despejada. Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos | Credit: Instagram Enamorándonos "Enamorándonos regresa a su horario habitual", compartía minutos más tarde Ana Patricia. Desde el próximo lunes, el show comenzará a las 8 p. m., hora del Este. ¿Y Hotel VIP? El reality show que conducen Banda y Palazuelos pasará a emitirse desde el próximo lunes a las 10 p. m., hora del Este, en lugar de a las 9 p. m., hora del Este. Karina Banda Karina Banda y Roberto Palazuelos, conductores de Hotel VIP | Credit: TelevisaUnivision ¿Y antes de Enamorándonos? La franja de 7 a 8 p. m., hora del Este, será ocupada por una telenovela turca. Enamorándonos versus Hotel VIP El programa del amor en el que también participa Migbelis Castellanos ha tenido en sus dos primeras semanas un mejor rendimiento en términos de audiencia que Hotel VIP. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado jueves 31 de agosto, sin ir más lejos, Enamorándonos promediaba 253 mil televidentes (P2+), mientras que el reality que presenta la esposa de Carlos Ponce registraba 164 mil (P2+). Hotel VIP sedujo en su día en su estreno a 280 mil televidentes (P2+), por lo que, lejos de crecer, su audiencia ha caído conforme ha ido avanzando el concurso.

