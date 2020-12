Close

¿Qué está pasando en Un nuevo día y En casa con Telemundo? El programa matutino de Telemundo amaneció este miércoles con Adamari López desde su casa. Pero no fue el único show de la cadena que salió al aire con conductores diferentes en el estudio. "¿Qué pasó con los presentadores?", comenzaron a preguntarse muchos en las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un nuevo día, el programa matutino de Telemundo, amaneció este miércoles para sorpresa de muchos sin la presencia en el estudio de ninguno de sus rostros habituales. El show que normalmente conducen Adamari López y Stephanie Himonidis, alias Chiquibaby, dio los buenos días a la audiencia con los periodistas Martín Berlanga, Rebeka Smith, quien estuvo sustituyendo durante algunas semanas a Jessica Carrillo en Al rojo vivo, y Nicole Suárez al frente de las cámaras. Ni rastro en el plató de Adamari, quien a diferencia de Himonidis no se encuentra de vacaciones, por lo que no existía en principio ningún motivo para que no estuviera presente en el plató de televisión. "¿Dónde están los presentadores de siempre?" o "¿qué pasó con los presentadores del programa?", comenzaron a preguntarse inmediatamente muchos televidentes a través de las redes sociales al percatarse de este inesperado cambio de conductores. Las alarmas de que algo extraño estaba sucediendo comenzaron a sonar con fuerza cuando Adamari apareció en el show desde su casa. La carismática presentadora puertorriqueña condujo desde su hogar algunos segmentos del programa, como la emotiva entrevista que le hizo a la actriz de doblaje chilena Camila Herrera, quien dobló al español la voz de la protagonista de la exitosa telenovela turca de Telemundo Todo por mi hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un nuevo día, no obstante, no es el único programa de la cadena que se ha quedado en las últimas horas sin sus rostros habituales. En casa con Telemundo, show que conducen Carlos Adyan y Ana Jurka a las 2 p.m., hora del Este, también inició su emisión del martes con dos nuevos presentadores en el plató: Frederik Oldenburg y Nastassja Bolívar, mientras que los habituales, Adyan y Jurka, salieron al aire desde sus casas. Sin dar muchos detalles sobre lo sucedido, el propio Adyan informó este miércoles a sus seguidores a través de Instagram que por protocolos de la empresa debía realizarse la prueba de detección de la COVID-19 y permanecer en su casa durante las próximas semanas. "Me han preguntado si tengo covid porque estoy haciendo el show desde casa. No tengo covid sino [son] protocolos dentro de la empresa que hay que seguir y nosotros hacemos caso a lo que nos digan", informó el conductor puertorriqueño, cuya prueba salió negativa. People en Español se puso en contacto con Telemundo para conocer el porqué de estos cambios, pero hasta la publicación de la nota no habíamos recibido respuesta.

¿Qué está pasando en Un nuevo día y En casa con Telemundo?

