Un nuevo día se suma al movimiento 'Un día sin mujeres' El matutino de Telemundo salió al aire este lunes sin mujeres en apoyo al paro en contra de los feminicidios que se está llevando a cabo hoy en México. By Moisés González Por primera vez en su historia, el matutino de Telemundo Un nuevo día amaneció este lunes sin mujeres. El programa que habitualmente presentan Adamari López, Rashel Díaz y compañía decidió sumarse al paro en contra de los feminicidios que se está llevando a cabo hoy en México en una clara muestra de apoyo a las mujeres mexicanas, por lo que ninguna de las féminas que forman parte del show mañanero acudió esta mañana a las instalaciones de Telemundo. "¡Nos unimos a las mujeres de México y del mundo entero! Nos unimos al paro en contra de los feminicidios y por eso hoy tendremos un show ¡sin mujeres!", se anunció esta mañana desde la cuenta de Instagram del matutino de la cadena de habla hispana. Sin sus estrellas femeninas, el programa contó este lunes con numerosos invitados especiales –todos hombres– entre ellos el actor Carlos Ponce y el cantante Lorenzo Méndez, quienes hicieron su mejor esfuerzo para sacar adelante el show sin mujeres. "¿Qué sería de la vida sin las mujeres? Hoy nuestra casa apoya el '9 nadie nos mueve' y nos visitan Carlos Ponce, Lorenzo Méndez, Luis Ángel 'El Flaco' y Jesse", se puede leer en otra de las publicaciones que se compartieron desde el perfil de Instagram del matutino. La iniciativa de Telemundo de darle el día libre a las mujeres que hacen posible que el show pueda salir al aire cada mañana fue muy aplaudida a través de las redes sociales. "Me encantó lo que hicieron", "mis respetos para todo el equipo de Un nuevo día" o "¡qué maravillosa idea!", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes. "La violencia contra la mujer es una realidad con la que debemos acabar. Por eso hoy las chicas de Un nuevo día decidimos ausentarnos en el trabajo y quedarnos en casita porque 'el 9 nadie se mueve', en apoyo a las mujeres mexicanas. Queremos que sepan que las apoyamos, que nos paramos en contra de los feminicidios y que su lucha es la lucha de todas. Gracias a todos los chicos que están haciendo nuestro trabajo el día de hoy", expresó una de las conductoras del show, Rashel Díaz, a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que Un nuevo día fue el único matutino de la televisión de habla hispana que se sumó al movimiento 'Un día sin nosotras' pues el programara mañanero de Univision si contó este lunes con sus presentadoras habituales, entre ellas Karla Martínez y Francisca Lachapel.

