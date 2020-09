Excompañeros de Un nuevo día se vuelcan con el chef James tras su salida de Telemundo El exchef del matutino de Telemundo ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo desde que se diera a conocer su inesperado despido de la cadena hispana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Quería comunicarles que estoy bien y pasando tiempo en familia". Tras varios días ausente de las redes sociales luego de su sorpresiva salida de Un nuevo día (Telemundo), el chef James reapareció este martes en Instagram para confirmar personalmente la noticia de su inesperado despido de la cadena hispana, empresa en la que trabajó durante la última década. "De mi parte sobre todo agradecido por 10 años con una gran empresa como lo ha sido Telemundo, mi casa y sus dos matutinos Levántate y Un nuevo día. La noticia de que no continuaré con la cadena es cierta y quería compartírselas y comunicárselas", informó. El exchef del matutino de Telemundo aseguró que se lleva "grandes cosas y momentos gracias a todos los productores, técnicos, maquillistas... Todas las personas que fueron parte de este sueño hecho realidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inmediatamente a la publicación de su mensaje, James recibió un aluvión de comentarios de apoyo, tanto de gente anónima como de excompañeros de la cadena. Una de las primeras en pronunciarse fue su amiga Rashel Díaz, quien también fue despedida recientemente del show. Ya sabes lo que te he dicho. No trabajamos para empresas, trabajamos para Dios. Él es el mejor jefe, esto solo es el fin de un ciclo. Empezaste siendo un niño, ¿te acuerdas? Ahora eres un hombre ya casado, eres papá y con un camino hermoso por delante. - Rashel Díaz Ana María Canseco, quien trabajó varios años con James en el programa mañanero de Telemundo, no dudó tampoco en mostrarle su apoyo público al chef. Sé que todo va a estar bien. Te ganaste el cariño de la gente y de tus compañeros. A la gente buena siempre nos va bien. - Ana María Canseco Pero, sin duda, el mensaje más especial vino de su esposa Russel Conde, quien se ha convertido en su principal apoyo en estos difíciles momentos que está viviendo. Firmes, juntos y de la mano de Dios seguimos hacia adelante. Talento de sobra, te lo dice tu fan 1 y tu equipo de producción favorito. Te amamos. - Russel Conde Agradecido con tantas muestras de cariño, James pidió a sus seguidores suscribirse en su página web para que puedan enterarse de cuáles son los próximos pasos que estará dando en el terreno profesional. Manténganse conectados y suscríbanse en mi página para que sean los primeros en enterarse. - Chef James

Close Share options

Close View image Excompañeros de Un nuevo día se vuelcan con el chef James tras su salida de Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.