Dicen que los cambios son buenos pero quizás no siempre. Al menos para el público de Un nuevo día. Las salidas y entradas en la conducción del programa de Telemundo en las últimas semanas no está siendo muy bien recibido por su fiel audiencia que así se lo ha hecho saber. La salida reciente de Héctor Sandarti, para muchos el alma del programa, la marcha inesperada de Erika Csiszer y la ausencia de Admari López en plató ha dado lugar a un aluvión de críticas al espacio matinal. "Ya mejor cierren el programa, han acabado con el tan buen equipo que había", "No dan una por favor regresen a Adamari López y Sandarti, sin ellos no funciona ese programa", "Este programa necesita gente divertida y alegre para ser uno de mañana, necesita cosas que despierten y alegren a la gente, está muy serio", han escrito algunos. Los comentarios surgían después de esta foto en las redes del programa con rostros nuevos y tan solo con Rashel Díaz y Chiqui Baby como los veteranos. A un mes de la salida de Sandarti, la gente le sigue echando de menos y pidiendo de vuelta, pero el guatemalteco ya tiene un jugoso proyecto en Televisa que comienza este mes de julio. Por su parte, Adamari está trabajando desde casa con conexiones en directo, algo que no parece suficiente para la audiencia que le pide que regrese ya. "Adamari es quien le da la alegría", "Adamari sin ti ya no es igual el programa, perdió su chispa mágica y tu risa era lo que alegraba", "Que llegue la chaparrita al programa, está aburrido", pidieron sin descanso. Los ajustes y cambios han implicado la incorporación de nuevos rostros en primera plana como Francisco Cáceres o Frederik Oldenburg, dos grandes profesionales que acompañan a algunos de los presentadores originales.

