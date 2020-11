Close

"Te recordaremos siempre": Adamari López y más se despiden de exproductora de Un nuevo día Varios rostros y exrostros del programa matutino de Telemundo reaccionaron con tristeza a la fatídica noticia de la muerte de la exproductora del show. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La inesperada muerte de la productora mexicana Magda Rodríguez, acaecida el domingo, tiñó de luto el mundo de la televisión y dejó un gran vacío en los corazones de todas aquellas personas que tuvieron la dicha, no solo de conocerla, sino también de trabajar bajo su batuta. Este fue el caso de muchos de los miembros del equipo de trabajo del programa matutino Un nuevo día (Telemundo), show que Magda llegó a producir con éxito años atrás. Una de las primeras en reaccionar a la fatídica noticia fue Adamari López, quien no dudó en recordar a la productora con una emotiva publicación en sus redes sociales. "Besos hasta el cielo mi Magda. Te recordaré siempre con una sonrisa. Fortaleza para Andy Escalona [su hija]", escribió la carismática conductora de origen puertorriqueño. Image zoom Credit: Instagram Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel Díaz, quien fue despedida recientemente de la cadena hispana, también acudió a las redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a la reconocida productora mexicana. Image zoom Credit: Instagram Rashel Díaz "Te recordaremos siempre Magda", compartió la presentadora cubana junto a una imagen de uno de los muchos momentos inolvidables que vivió en el show bajo la producción de Magda. Ana María Canseco, quien también trabajó de cerca con la productora en Un nuevo día, no tardó tampoco en expresar su sentir por lo sucedido a través de su perfil de Instagram. "Ella era Magda. La conocí en Un nuevo día cuando llegué. Te recordaré siempre por tu astucia, tu risa y tu inteligencia. Sabías llegarle a la raza con tu humor y picardía. Esta foto es de hace 7 años. Mi más sincero pésame a Andy Escalona y a toda su familia", escribió en Instagram para agregar más tarde en su página web: "Lo que más me duele y me da mucha tristeza es su hija, porque era un amor impresionante de una hacia la otra. Adoraba a Andrea Escalona de sobremanera, era su única hija y su razón de ser".

