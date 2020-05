Un nuevo día, así fue el primer programa sin Héctor Sandarti El programa que conducen Adamari López y Rashel Díaz amaneció este lunes sin el presentador guatemalteco, quien el pasado viernes se despidió del matutino. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Héctor Sandarti era un pilar fundamental de Un nuevo día. Ya lo decía su compañera Rashel Díaz el pasado viernes coincidiendo con el último día del conductor en el matutino. "Sin haberlo planificado fuiste un bálsamo de alegría, unión y sencillez para todo el equipo". El programa que conducen Adamari López y Stephanie Himonidis, entre otros, amaneció este lunes por primera vez en dos años sin el carismático presentador guatemalteco en el estudio y, como era de esperarse, su ausencia se notó tanto delante como detrás de cámaras. Pero, sin duda, los que más notaron su ausencia fueron los televidentes que sintonizan cada mañana Telemundo para entretenerse con las divertidas ocurrencias de Sandarti. Solo basta con echar un vistazo a los comentarios que dejaron hoy los seguidores del programa en las diferentes publicaciones de Un nuevo día en redes sociales para darse cuenta de ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quejas y reproches a la cadena por haber despedido a Sandarti inundaron esta mañana las redes sociales oficiales del programa. "En un día en que muchos descansamos queremos ver algo entretenido y sin Sandarti el programa está aburrido, qué lastima que ya no está", comentó un televidente. "Regresen a Sandarti y podremos seguir acompañándoles. Sandarti nunca faltaba, siempre estaba ahí con humor, carisma, respeto", escribió otro seguidor del show mañanero. "Falta la sal, la chispa y la personalidad y buen humor de Sandarti", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que inundaron una de las publicaciones de Instagram del programa. Cabe mencionar que hasta la fecha Telemundo no ha dado una explicación acerca de la inesperada salida del conductor del matutino que tomó a todos por sorpresa. "Hoy fue un día triste. Hoy fue mi último día en Un nuevo día. Pero también fue el día en que más muestras de amor, admiración y apoyo he recibido en mi vida. Gracias Telemundo, fue un honor formar parte de esa gran familia. Y gracias a todos mis fans por siempre estar conmigo", escribió el pasado viernes el conductor por medio de su perfil de Instagram. Por el momento se desconoce qué conductor entrará en reemplazo de Sandarti.

