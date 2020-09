Así cubre Un nuevo día la ausencia del chef James ¿Qué ocurre en el programa mañanero de Telemundo tras la salida del chef? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un nuevo día se quedó a finales de agosto sin chef tras la sorpresiva salida de James Tahhan, quien formaba parte del espacio mañanero desde hacía casi una década; pero los fogones del programa matutino de Telemundo que conducen Adamari López, Chiquibaby y compañía siguen encendiéndose cada mañana, aunque no de la manera que quisiera el público. Este lunes, por ejemplo, se metió a la cocina del programa la actriz y comunicadora Celinés Toribio, quien se unió hace dos semanas al show como conductora invitada. Aunque el público ha recibido con los brazos abiertos su participación en el espacio mañanero , lo cierto es que la ausencia del chef James sigue notándose en el programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esa chica es supersimpática pero es ridículo poner a una presentadora a cocinar. El público si quiere aprender a cocinar quiere a un profesional como el chef James, no quiere a alguien improvisando", se puede leer entre las decenas de comentarios que inundaron el pasado lunes las redes sociales del programa luego de que Celinés se apoderara de la cocina de Un nuevo día. "¿Para eso sacaron al chef James, para poner a personas que no saben ni cocinar?", comentó molesta otra televidente del programa en Instagram. Desde que se diera a conocer el despido de James, el público no ha dejado de pedir durante cada emisión del programa la vuelta del querido chef a los fogones del show, como queda patente a través de los incontables comentarios que reciben a diario las publicaciones que comparte Un nuevo día en las redes sociales. "Esa cocina es del chef James. Nunca será igual ni tan divertido cuando era todo el grupo", reza otro de los innumerables mensajes de apoyo que ha recibido el chef.

Close Share options

Close View image Así cubre Un nuevo día la ausencia del chef James

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.