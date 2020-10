El coronavirus golpea a Tu cara me suena: uno de los participantes tiene coronavirus Así afronta la cadena Univision el primer caso de contagio en su recién estrenado programa dominical que presentan Ana Brenda y Rafael Araneda. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tu cara me suena, el nuevo programa dominical de Univision en el que 9 celebridades asumen el reto de transformarse en ídolos de la música, se estrenó el pasado domingo por la puerta grande. La competencia musical que presentan Ana Brenda y Rafael Araneda promedió durante su primera gala 1,4 millones de televidentes (P2+) y 552 mil adultos 18-49 años, convirtiéndose en la opción favorita del público hispano por encima de la oferta de Telemundo. Image zoom Tu cara me suena Cortesía UNIVISION Su exitoso estreno, sin embargo, se vio empañado este miércoles por la noticia de que uno de sus participantes, el cantante colombiano Llane, contrajo la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-COV-2. "Les quiero contar que tengo coronavirus, pero estoy tranquilo, estoy muy bien. Les cuento no con el ánimo de alarmar a nadie, solamente que tengo unos compromisos con Univision y con Tu cara me suena. No voy a poder asistir este domingo, pero estoy aquí en casa cuidándome", informó el artista de 30 años a sus casi dos millones de seguidores de Instagram. ¿Pero cómo va a afectar la noticia este domingo al transcurso del programa? ¿Qué medidas se están tomando? Con el fin de poder despejar todas estas dudas, People en Español se puso en contacto con la cadena hispana, quien nos hizo llegar la siguiente declaración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En Univision, nuestra prioridad principal es la salud y seguridad de nuestros equipos, participantes y la comunidad. Trabajamos de cerca con nuestro equipo de Seguridad Global para poner en práctica los estándares y procedimientos establecidos por las diversas agencias gubernamentales nacionales y locales respecto al COVID-19. Llane, quien actualmente participa en nuestra competencia musical Tu cara me suena, se encuentra en casa y no presenta síntomas. Le deseamos una pronta recuperación", reza el comunicado. En el mismo, la cadena informa de que se le van a ofrecer todas las herramientas posibles al cantante para que pueda seguir participando en la competencia de canto desde su casa, pero finalmente todo dependerá de cómo evolucione su estado de salud. "Continuamos monitoreando activamente la situación en curso y siguiendo los consejos y dirección de funcionarios federales y estatales, y de las agencias de salud. Sobre Llane, su bienestar es nuestra principal prioridad. Su participación dependerá de su estado de salud. Desde la producción le ofreceremos las herramientas que estén en nuestras manos para que continúe participando desde su casa, tomando todas las precauciones y monitoreando su estado de salud", concluye el comunicado. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

