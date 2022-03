Univision revela las 8 celebridades que participarán en la nueva temporada de Tu cara me suena Ninel Conde, Sherlyn y Kika Edgar forman parte de la lista de estrellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision calienta motores para el inminente regreso de Tu cara me suena. La cadena hispana anunció este jueves las 8 estrellas que serán parte de la lista de celebridades que asumirán cada semana el reto de transformarse en ídolos musicales a partir del domingo 27 de marzo. Al igual que sucediera en la anterior temporada, la lista mezcla actores, cantantes y personalidades de la televisión de lo más variados y para todos los gustos. Uno de los nombres que sobresale dentro de esta lista de estrellas que prometen entretener semanalmente a la audiencia con sus actuaciones y transformaciones es el de Ninel Conde. La actriz y cantante mexicana, quien ha participado en exitosas telenovelas como Rebelde y Mar de amor, es uno de los grandes atractivos de la nueva temporada de Tu cara me suena, que en esta ocasión se transmitirá simultáneamente también en México por Las Estrellas. Ninel Conde Ninel Conde | Credit: Mezcalent Otra de las artistas que probará suerte dentro de la competencia es Sherlyn, quien se ha ganado el cariño del público con sus participaciones en incontables melodramas de Televisa, entre los que destacan Cuidado con el ángel, Amores verdaderos y Antes muerta que Lichita. Sherlyn Sherlyn | Credit: Mezcalent La actriz, bailarina y cantante mexicana Kika Edgar, quien en los últimos años ha participado en producciones de Telemundo como La doña y La reina del sur 2, también forma parte de la lista de estrellas, al igual que la cantante de música regional mexicana Helen Ochoa. Kika Edgar Kika Edgar | Credit: Mezcalent En el bando de los hombres, se encuentra el cantautor y actor mexicano Yahir, así como el cantautor y productor dominicano de música tropical Manny Cruz. Tu cara me suena Participantes nueva temporada Tu cara me suena | Credit: UNIVISION La lista de estrellas de la nueva temporada de Tu cara me suena la cierran el cantautor y actor puertorriqueño Christian Daniel y el actor y cantante de salsa Michael Stuart. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Rafael Araneda y Ana Brenda como conductores y un distinguido panel de jueces que incluye a Charytín Goyco, Víctor Manuelle, Eden Muñoz y Angélica Vale, quien también será la asesora de las celebridades, los diferentes famosos presentarán cada semana actuaciones que prometen ser memorables y en las que personificarán a importantes ídolos de la música.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Univision revela las 8 celebridades que participarán en la nueva temporada de Tu cara me suena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.