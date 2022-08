Las tres grandes apuestas estelares de Telemundo para este otoño La cadena hispana estará renovando su programación estelar durante las próximas semanas. Entre sus novedades se encuentra el regreso de Exatlón Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El verano está por llegar a su fin y las cadenas alistan una batería de estrenos ante el inminente inicio del nuevo curso televisivo. Este es el caso de Telemundo, a cuya programación estelar irán llegando durante las próximas semanas nuevas series, telenovelas y programas de telerrealidad. El primer estreno llegará el próximo martes 6 de septiembre a las 9 p. m., hora del Este, con El fuego el destino, un nuevo drama turco inspirado en un suceso de la vida real que presenta la conmovedora historia de tres mujeres cuyas vidas son transformadas por el fuego. "Un éxito internacional inspirado en hechos reales lleno de giros inesperados que te harán vibrar", anunció Telemundo sobre esta ficción que se estrenó en Turquía en el año 2020 y en la que tres mujeres deciden tomar el control de sus vidas dejando atrás su pasado para buscar justicia y descubrir el verdadero amor. El fuego del destino El fuego del destino, nueva telenovela turca de Telemundo | Credit: Telemundo Adiós a los chefs, hola a los atletas Las celebridades aspirantes a chefs cocinarán sus últimos platos en la cocina más exigente de la televisión mundial, Top Chef VIP, el lunes 26 de septiembre a 7 p. m., hora del Este. Su lugar lo ocupará desde el martes 27 la competencia deportiva más feroz del planeta, Exatlón Estados Unidos, que estará de regreso con una nueva temporada repleta de novedades. "La batalla más épica, edición mundial… Por primera vez y por todo lo alto estamos en los preparativos del más grande Exatlón Estados Unidos [que] hayamos producido, con participantes de Latinoamérica, España y por supuesto de los Estados Unidos; además con retos increíbles, desafíos y muchos premios", anunció Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo, a través de su cuenta de Instagram. El regreso de la reina La programación estelar de Telemundo acogerá su último estreno del año en octubre con el esperado regreso de la exitosa y galardonada superserie La reina del sur. Teresa Mendoza, o lo que es lo mismo Kate del Castillo, se apoderará nuevamente del prime time de la cadena hispana con una tercera temporada repleta de acción y giros inesperados que promete volver a hacer historia como en su día lo hicieron sus dos anteriores entregas. La reina del sur Kate del Castillo es La reina del sur | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En esta tercera temporada viene más Teresa y más Mendoza que nunca. Viene muy fuerte, ya pasaron cuatro años de estar en una prisión y trae otras cosas en la cabeza. Trae ganas obviamente de libertad y de venganza, de estar una vez más con su hija", dijo la actriz mexicana en una reciente entrevista con Nohelia Castro para People VIP. "Vamos a ver una Teresa más guerrera, más loca. Ahora ya no tiene absolutamente nada que perder". Aunque se estrenará en octubre, el día aún no ha sido revelado.

