Top Chef VIP regresa con menos fuerza y Univision recupera el liderazgo Tras el exitoso final de La casa de los famosos 3, Telemundo estrenó este martes una nueva temporada de la competencia culinaria que conduce Carmen Villalobos. Así le fue en audiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Perdona nuestros pecados Perdona nuestros pecados; Top Chef VIP 2 | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo Veinte nuevos famosos, entre ellos Gaby Spanic, Arturo Peniche y Laura Zapata, comenzaron a poner a prueba sus habilidades culinarias este martes 25 de abril con el gran estreno de la segunda temporada de Top Chef VIP (Telemundo). La competencia de cocina que conduce Carmen Villalobos abrió sus puertas en el prime time de la televisión hispana a un diverso grupo de personalidades que deberá despojarse del glamour para seguir una serie de reglas y medidas a la hora de cocinar y lograr conquistar el paladar de los reconocidos chefs Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos. El talent culinario, que aterrizó en la programación de Telemundo tras el exitoso final de la tercera temporada de La casa de los famosos, promedió durante su estreno 970 mil televidentes (P2+) y 334 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según datos de Nielsen. Top Chef VIP Concursantes Top Chef VIP 2 | Credit: Telemundo A diferencia de lo que sucedió con la gala final del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, el regreso de Top Chef VIP no permitió a la cadena liderar su franja horaria frente a las producciones de Univision contra las que competía, La rosa de Guadalupe y Perdona nuestros pecados, que promediaron respectivamente 1,133,000 televidentes (P2+) y 1,515,000 televidentes (P2+). Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO Pierde audiencia El estreno de la segunda temporada de Top Chef VIP experimentó una notable disminución de audiencia con respecto al debut de la anterior temporada, que registró 1,113,000 televidentes (P2+). Top Chef VIP Top Chef VIP Left: Concursantes Top Chef VIP 1 | Credit: TELEMUNDO Right: Concursantes Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO Univision la más vista Sin La casa de los famosos, Univision volvió a hacerse con el control del prime time hispano. Todas sus telenovelas, Perdona nuestros pecados, El amor invencible y Cabo, lideraron cómodamente sus respectivas franjas horarias frente a la oferta de Telemundo. 8PM 1.Perdona nuestros pecados (Univision): 1,515,000 (P2+) 2.Top Chef VIP (Telemundo): 970 mil (P2+) Perdona nuestros pecados Top Chef VIP Left: Emmanuel Palomares y Oka Giner, protagonistas de Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision Right: Concursantes Top Chef VIP 2 | Credit: TELEMUNDO 9PM 1.El amor invencible (Univision): 1,706,000 (P2+) 2.El señor de los cielos 8 (Telemundo): 1,066,000 (P2+) Angelique Boyer Rafael Amaya Left: Angelique Boyer y Danilo Carrera, protagonistas de El amor invencible | Credit: TelevisaUnivision Right: Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 10PM 1.Cabo (Univision): 1,570,000 (P2+) 2.Juego de mentiras (Telemundo): 680 mil (P2+) Cabo Juego de mentiras Left: Diego Amozurrutia, Bárbara de Regil y Matías Novoa, protagonistas de Cabo | Credit: TELEVISAUNIVISION Right: Arap Bethke y María Elisa Camargo, protagonistas de Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Destacó especialmente el melodrama protagonizado por Angelique Boyer y Danilo Carrera, que se convirtió en la emisión más vista tras registrar su dato de audiencia más alto hasta la fecha.

