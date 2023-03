Conoce a los 10 primeros famosos que cocinarán en la segunda edición de Top Chef VIP Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Top Chef VIP Credit: TELEMUNDO (x3) La exitosa competencia culinaria regresará pronto al prime time de Telemundo para ponerle más sabor a las noches de la televisión hispana con una nueva edición que será conducida una vez más por la actriz y conductora colombiana Carmen Villalobos. Empezar galería Nueva temporada Top Chef VIP Credit: TELEMUNDO Un total de 20 personalidades pondrán a prueba en esta nueva temporada sus habilidades en la cocina para conquistar el paladar de los reconocidos chefs Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos, quienes regresan como jueces para evaluar el desempeño y esfuerzo de los concursantes y encontrar al ganador de los $100.000 y el codiciado título. Los nombres de las primeras 10 personalidades que aceptaron el reto ya han sido revelados. Conócelos. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Laura Zapata Laura Zapata Credit: TELEMUNDO La reconocida actriz mexicana ha dejado huella en el mundo del espectáculo en su natal México con su amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. Muchos la recuerdan por sus icónicos personajes de villana en exitosas telenovelas de Televisa como María Mercedes, Rosalinda, Cuidado con el ángel o La gata. 2 de 11 Ver Todo Arturo Peniche Arturo Peniche Credit: TELEMUNDO El reconocido actor mexicano tiene casi cuatro décadas de exitosa carrera a sus espaldas, donde destacan títulos como Victoria, En nombre del amor y El zorro: la espada y la rosa. Recientemente grabó para TelevisaUnivision el melodrama Mi secreto, que acaba de finalizar en México. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Sara Corrales Sara Corrales Credit: TELEMUNDO La actriz colombiana se deja ver cada noche en el prime time de Univision en la piel de Úrsula, una de las villanas de la exitosa telenovela Mi camino es amarte. En 2013 interpretó a Matilde Rojas en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. 4 de 11 Ver Todo Johnny Lozada Johnny Lozada Credit: TELEMUNDO El reconocido cantante, presentador, actor y personalidad de televisión saltó a la fama como integrante del famoso grupo juvenil Menudo, una de las agrupaciones musicales más famosas de los 80s. Durante años estuvo al frente de la conducción del programa Despierta América (Univision). Es muy amigo de Adamari López, con quien trabajó en la exitosa telenovela Amigas y rivales. "Vengo a Top Chef VIP 2 a inyectarle ese sabor caribeño a la competencia y a darlo todo para ganar este codiciado premio". 5 de 11 Ver Todo Génesis Suero Génesis Suero Credit: TELEMUNDO Originaria de República Dominicana, Génesis se dio a conocer en 2021 en el exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina, donde quedó tercera finalista. Actualmente es una de las reporteras del programa En casa con Telemundo. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jesús Moré Jesús Moré Credit: TELEMUNDO El actor mexicano interpretó durante varias temporadas a Omar Terán en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. Su último trabajo en la cadena hispana fue La suerte de Loli, donde interpretó a Salvador. 7 de 11 Ver Todo Germán Montero Germán Montero Credit: TELEMUNDO El cantante de música regional mexicana oriundo de Sinaloa, México, perteneció durante muchos años a la famosa La Arrolladora Banda El Limón. 8 de 11 Ver Todo Helen Ochoa Helen Ochoa Credit: TELEMUNDO La cantante y compositora de música regional mexicana tiene una destacada carrera en el mundo de la música. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Isis Serrath Serrath Credit: TELEMUNDO La joven modelo y actriz saltó a la fama a raíz de su participación en la versión mexicana del programa Enamorándonos. Desde entonces, ha participado en diferentes programas de telerrealidad. 10 de 11 Ver Todo Lorena de la Garza Serrath Credit: TELEMUNDO La comediante mexicana promete poner el toque de humor a la competencia culinaria. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

