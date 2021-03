Tony Dandrades: "Mucha gente que piensa que yo no bailo se va a llevar una gran sorpresa"

"Esto no es fácil. A mí me duele todo el cuerpo". Tony Dandrades no se imaginaba que su participación en la nueva temporada de Mira quién baila fuera a ser tan desgastante físicamente como lo está siendo. "Es una experiencia difícil, pero gratificante", asegura el periodista de Primer impacto (Univision), quien debutará este domingo en la pista de baile del popular programa de la cadena hispana con un claro propósito: llegar a la final. "La gente de Primer impacto sí sabe que yo bailo y mi familia, pero públicamente nunca he mostrado esos pasitos secretos que serán los que me llevarán, por lo menos, a la final de Mira quién baila", asegura entre risas. "No sé si voy a ganar, pero de que llego a la final, llegaré".

Tony reconoce que hubo un momento de silencio cuando lo llamaron del departamento de talento de Univision para ofrecerle participar en el programa. "Dije: 'dame un tiempito, déjame pensarlo, déjame consultarlo con mi esposa y con Mabel, que es mi productora y mi mano derecha, y las dos me dijeron que sí, que lo hiciera", explica. "Hasta ahora me ha gustado mucho la experiencia. No ha sido fácil, pero es algo que lo voy a gozar al máximo".

Tony, esta semana te veremos bailar salsa, ¿cómo está siendo la experiencia?

La salsa y yo nos llevamos muy bien. Todo lo que sea tropical nos entendemos y me tocó un tema que es un clásico. Ya se van a enterar este domingo cuál es la canción que me toca bailar.

Image zoom Tony Dandrades | Credit: UNIVISION

Te batirás en esta primera gala en duelo con el chef Yisus

El ensayo va viento en popa así que yo espero derrotar a Yisus. Me duele mucho, pero alguien tiene que ganar ese duelo (ríe).

¿Hasta ahora cuál había sido tu relación con el baile?

En fiestas. Cuando hacemos reuniones de Primer impacto he bailado mucho con Pamela [Silva], con los colegas, la productora y yo me convierto en el mambo king. O sea, Primer impacto sí sabe que yo bailo y mi familia, pero públicamente nunca he demostrado esos pasitos secretos que serán los que me llevarán, por lo menos, a la final de Mira quién baila. No sé si voy a ganar, pero de que llego a la final, llegaré.

De tus 7 compañeros, ¿cuál te da más respeto como bailarín?

Yo creo que Aleyda [Ortiz], Yisus también puede ser que se luzca muy bien. Pero yo voy a dar el máximo y estoy tomando esto también como una especie de rutina de ejercicios. Ya en dos semanas he bajado como 10 libras (ríe) como pueden notar y mientras más tiempo dure en la competencia seguiré bajando peso porque se queman muchísimas calorías.

¿Qué faceta de Tony veremos en Mira quién baila?

Yo llevo en Univision casi 26 años. Comencé primero en el segmento del tiempo en la estación local, luego pasé a Primer impacto y por muchos años en Primer impacto siempre mis notas eran muy divertidas, muy jocosas, hacía muchas cosas divertidas con artistas, [pero] luego le di un cambio. Viene el segmento 'A solas con Tony', que era ya más serio con preguntas controversiales, y eso me cambió, sacó a un Tony que la gente no estaba acostumbrada a ver y yo soy muy divertido. El que me conoce en persona sabe que soy muy bromista, muy vacilador, y que me encanta siempre estar alegre. Y eso lo verán aquí en Mira quién baila.

¿Hay alguien que te haga especialmente ilusión que te vea el domingo en el programa?

Mi mamá, mi papá, que viven aquí en Miami cerca de mi de casa, mis hijos, mi esposa y todo el equipo de Primer impacto, que me tiene una presión increíble, brutal, de 'si pierdes no vuelvas' (ríe). Es broma. Pero sí estará toda la familia en casa viendo ese momento. Mucha gente que piensa que yo no bailo se va a llevar una gran sorpresa.

Image zoom Tony Dandrades | Credit: UNIVISION

¿Hay algún tipo de baile que te dé especialmente respeto?

Yo creo que me la van a poner muy difícil cuando me toque bailar tango. Para nosotros los caribeños el tango es un poquito complicado. Pero nada, yo creo que no hay cosa imposible en la vida y me han tocado situaciones peores y he salido vencedor (ríe).

Háblanos un poquito de la fundación a la que representarás

Es una fundación que ayuda a reforzar leyes y políticas a favor de la comunidad afrolatina en Estados Unidos. Es una fundación que yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Lo más importante es que aunque uno no gane la competencia la fundación se lleva un dinerito. Eso me agrada muchísimo, así que estaremos apoyando a ALPA (Afro-Latino Association for Policy & Advocacy), esta fundación que apoya a ni etnia, a mi gente, a mi raza que son los latinos.