Tony Dandrades confiesa las vejaciones de las que ha sido víctima por ser negro El presentador admitió haber sido cuestionado por el color su color de piel y, entre otras cosas, también por casarse con una mujer blanca. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque suele darle la nota cómica a sus programas y reportajes, en esta ocasión Tony Dandrades se puso serio para hablar de un tema de plena actualidad que, además, le afecta en primera persona: el racismo. Ser negro le ha valido todo tipo de comentarios, algunos muy inapropiados. Unas humillaciones que no han conseguido arrebatarle las ganas de seguir y creer en la gente. Durante una sincera conversación con Alejandra Espinoza en el Break de las 7, el conductor contó sin tapujos las vejaciones de las que había sido víctima. "Cuando me casé con mi esposa Amy, que es norteamericana y es blanca, mucha gente decía que lo hacía yo para mejorar la raza y eso es racismo", dice con cara seria. Pero como él mismo asegura, no hace falta irse tan lejos para confirmar que la cosa no ha cambiado mucho. Más recientemente vivió otro episodio bastante desagradable. "Hace poco en un programa de televisión en vivo se me calificó también de que yo seguía en Univision por tanto tiempo porque era negro y en Univision llenaba una cuota", un desafortunado comentario que Tony definió de absoluta ignorancia. "Yo estoy en Univision porque tengo talento y hago mi trabajo bien hecho", prosigue. El también actor de 51 años considera que la televisión tiene un papel fundamental en educar por la tolerancia pero que no siempre lo cumple. "Lo que se ve en las novelas a través de los años es esa imagen de que lo blanco es lo perfecto, nunca hemos visto una telenovela protagonizada por negros", apunta, y si lo hacen, es siendo esclavos. Para Dandrades estos son pequeños detalles que se van acumulando y que al final nutren este sentimiento de rechazo e intolerancia. Su mayor anhelo es que esto acabe algún día y las futuras generaciones no entiendan de colores sino de buenos valores como el respeto, la igualdad y la hermanad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si esto sigue así van a sufrir más de lo que hemos sufrido nosotros. Llevamos muchos años batallando contra esto y parece que no se ha avanzado nada. Lo que ocurrió con George Floyd no debe ocurrir en el siglo XXI", explica el comunicador que en su larga trayectoria ha sido testigo de noticias así de sórdidas. Tony es uno de los talentos que más años lleva en Univision y, por tanto, más ha visto y vivido. Comenzó como chico del clima y así, despacio pero sin pausa, llegó hasta Primer Impacto donde se hizo querer por sus telespectadores de inmediato acompañando a las caras estrella del programa entonces, Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás, hoy juntas de nuevo en Al Rojo Vivo, de Telemundo. Las vueltas que da la vida. Él sigue en la misma cadena, además hace radio y ahora en cuarentena nos ha deleitado con buenísimos directos y entrevistas que nos han alegrado un poquito más el encierro. ¡Gracias querido Tony!

